Ha Yeon Soo recibe disculpa por primera vez, tras 7 años de acoso sexual por internet

Ha Yeon Soo, actriz de doramas, reveló en su cuenta de Instagram que, por primera vez en siete años, le ofrecieron disculpas por comentarios maliciosos de carácter sexual.

La actriz que apareció junto a Suho de EXO en el drama Rich man, poor woman actualizó su Instagram, el 13 de marzo, con varias capturas de pantalla de comentarios sexuales en su contra que habían sido publicados en un foro de Naver Cafe.

En el post, Yeon Soo declaró firmemente que presentaría una demanda en contra de estos usuarios; sin embargo, luego de unas horas, borró la publicación para reemplazarla con una actualización del caso.

Resulta que el administrador de la comunidad que fue expuesta por la actriz se comunicó con ella por mensaje directo para pedirle perdón. El texto fue el siguiente, según reportó Sports Chosun:

“No soy un fan, pero habían tantos malos comentarios y me sobrepasé al cambiar el tema. Nunca entendí a la gente que publica comentarios maliciosos o de tono sexual, estoy muy avergonzado y lamento haber actuado así”

Ha Yeon Soo en Instagram

En su nueva publicación, la artista que es amiga de Yeri explicó sus razones para hacer frente a los acosadores de internet.

“No conozco su rostro, ni tampoco los odio. Pero esta es la primera disculpa que he recibido en siete años por este comportamiento de comentarios sexuales. Me preguntó porqué no obtuve esto hasta que dije que los demandaría”, expresó la artista.

“Me gustaría descubrir si hay manera de parar todo acoso sexual por internet. Gracias por leerme y por sus palabras de aliento”, finalizó.

El problema de la misoginia en redes sociales hizo que sus fans se identifiquen con ella y le dieron su respaldo.

Ha Yeon Soo recibe apoyo en Instagram

“Sinceramente apoyo a Ha Yeon-soo. Creo que la acción sensata y reflexiva de Ha Yeon-soo puede ser una fortaleza y una ayuda para muchas mujeres. Puede ser una pelea dura y sucia, pero por favor piense que hay muchas mujeres del lado de Ha Yeon-su. Te apoyo”, escribió una seguidora en la cuenta de la actriz.