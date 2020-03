Youtuber coreana revela que fue víctima de agresión sexual tras ser acusada de bullying

La joven influencer coreana Danbi reveló la verdad sobre un antiguo episodio de su vida tras ser acusada de violencia escolar.

Luego de que se compartiera una publicación donde la culpaban de bullying, la famosa estrella de Instagram y YouTube negó los hechos y se vio forzada a explicar las razones por las que tuvo que abandonar su antiguo centro de estudios.

El 11 de marzo KST, la youtuber coreana compartió en sus Instagram Stories la captura del post donde era acusada de haber agredido a sus compañeros de escuela durante su época como estudiante. Junto a la imagen escribió “¿qué situación es esta?".

Youtuber coreana Danbi

“He publicado acerca de una Instagrammer y Youtuber que solía ser una acosadora, y mi publicación fue eliminada. Wow escalofríos, ¿has estado viviendo así? ¿Siquiera te disculpaste con las personas a las que les robaste dinero y asustaste? Me da escalofríos ver los comentarios de tus videos", decía la publicación del usuario.

“Fuiste forzada a cambiarte de escuela porque fumabas cigarros y tomabas el dinero de las personas. Dijiste que querías ir a Superstar K para convertirte en una celebridad y me golpeaste el hombro en el corredor, preguntándome si yo iba a ir al show también, diciéndome que cante”.

Al final, el autor del mensaje pedía que Danbi se disculpe públicamente por sus acciones y admita su culpa. Sin embargo, la influencer no reparó en contestar con otra historia en la red social, explicando los motivos reales por los que tuvo que abandonar la escuela.

Youtuber coreana Danbi

“La razón por la que fui forzada a transferirme fue porque el director de la escuela me agredió sexualmente y lo demandé. Es por eso que fui transferida y todos en el área lo saben. Si soy una ‘bully’ porque mis amigos dijeron que era linda y fueron buenos conmigo, entonces soy una bully”, reveló.

En el mensaje, Danbi expresó su molestia por no ser contactada en privado si realmente el usuario pensaba así de ella, y mencionó el tema del dinero involucrado en las acusaciones.

"Me aconsejaron que les diga a mis amigos que me dieran dinero en mi cumpleaños. Mis amigos hicieron lo mismo, así que no sé por qué soy la única que está siendo maldecida. Mi astuto y valiente amigo, comenzaré el proceso de demanda. Encontrémonos cara a cara pronto”, advirtió.

Pese a esto, la estrella de YouTube fue criticada por los internautas, quienes no vieron con buenos ojos el hecho de pedir dinero de esa manera, acusándola de presunta extorsión. Esto llevó a Danbi a escribir una segunda historia en IG.

Youtuber coreana Danbi

“Creo que hay muchas personas que están decepcionados de mí. Organizaré esto nuevamente. Me transferí de escuela debido a que el director me agredió sexualmente. A la edad de 14 años, tontamente recibí dinero por mi cumpleaños con mis amigos".

“Comencé a hacer voluntariado en mi escuela y debido a la influencia de esta desarrollé malos hábitos. Creo que es un gran crimen, reflexionaré sobre mis acciones y me disculparé. Lo siento. No me transferí de escuela por violencia escolar”.

Finalmente, advirtió a los usuarios que tomaría acciones legales si se difundían comentarios maliciosos hacia su persona. “Además, tomaré las críticas dulcemente, pero si alguno usa comentarios para distorsionar la verdad o hablar mal de mí más allá de lo razonable, procederé a demandarlos por difamación”.