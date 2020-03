BTS: Taehyung causa revuelo por posible colaboración con Blake Richardson [FOTOS]

ARMY esperan con ansias una futura colaboración entre Taehyung y Blake Richardson, luego de que ambos artistas protagonizaran una reveladora interacción en redes sociales.

El 12 de marzo, el famoso miembro de BTS respondió una publicación del cantante británico donde lo invitaba a trabajar en un proyecto a su lado.

PUEDES VER BTS: chef se disculpa con V por no ofrecerle atención especial en su restaurante

Taehyung y Blake Richardson en Twitter

Vía Twitter, el joven integrante de New Hope Club publicó un mensaje para V (nombre artístico), abriendo las puertas a una posible colaboración musical.

“V, escribamos algunas canciones”, escribió etiquetando a la cuenta del grupo.

Tras casi una semana de espera, la estrella de K-pop finalmente respondió a la invitación con un simple pero directo mensaje.

Taehyung y Blake Richardson en Twitter

“Muy bien, házmelo saber”, fueron sus palabras.

La pequeña interacción entre ambos artistas dejó emocionados a los fans de los artistas, quienes esperaban que la colaboración se hiciera realidad.

Reacción de ARMY a Taehyung y Blake Richardson en Twitter

Reacción de ARMY a Taehyung y Blake Richardson en Twitter

“Ah, ARMY, ¿saben lo que significa? ¡Probablemente tengamos una nueva canción!”

“¡Una colaboración que nos encantaría ver!”

Reacción de ARMY a Taehyung y Blake Richardson en Twitter

“Taehyung estaba hablando sobre tu estilo musical en el VLive de hoy y cómo él se inspira con la música de New Hope Club. Sería genial si ustedes pueden llegar a juntarse para crear una obra maestra”.

“Estamos esperando al talentoso productor Taehyung”.

Reacción de ARMY a Taehyung y Blake Richardson en Twitter

Blake Richardson es un cantante británico y el menor de los miembros del trío New Hope Club. La banda pop fue creada en el 2015 y debutó con el EP “Welcome to the club” bajo el sello de Hollywood Records/Steady Records el 5 de mayo del 2017. Sin embargo, ganaron fama por su segundo EP “Welcome to the club Part. 2”, llegando al puesto #5 en Reino Unido.

PUEDES VER BTS: Taehyung revela fecha de lanzamiento de su OST para el drama Itaewon Class

Blake habría decidido comunicarse con Taehyung luego de que este mencionara al grupo en uno de sus más recientes transmisiones en VLive, revelando que se ha vuelto fan de sus canciones recientemente.