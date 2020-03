Kim Bum, actor de Boys over flowers, ha concluido de manera oficial su servicio militar obligatorio el 13 de marzo (KTS).

Debido a la artrosis degenerativa que le diagnosticaron cuando entraba a sus veinte años, el recordado F4 So Yi Jeong no pudo entrar al ejército como un soldado regular; sin embargo, cumplió sus deberes como un trabajador social, una alternativa ofrecida para los ciudadanos no aptos para el servicio activo.

Kim Bum, el recordado F4 So Yi Jeong de Boys over flowers.

Ahora que ha sido dado de alta han aumentado las expectativas en torno a su regreso a los doramas, principalmente porque el pasado febrero recibió una propuesta para unirse al elenco de la nueva producción de la tvN, A tale of gumiho.

Aunque el artista coreano de 30 años no se ha pronunciado al respecto, su agencia King Kong by Starship dijo que se encontraba en conversaciones, por lo que si llega a un acuerdo positivo estaría interpretando un papel para series después de casi 4 años de su aclamada actuación como el villano de Mrs. Cop 2 (2016).

Y no solo eso, sino que además los fans podrían disfrutar de su primer trabajo junto a su compañero de agencia Lee Dong Wook y la actriz Jo Bo Ah, protagonistas de este nuevo dorama cuya fecha de estreno será confirmada en los próximos meses.

Lee Dong Wook podría dar vida al primer gumiho masculino de los doramas.

Con respecto a la trama de A tale of gumiho, esta girará en torno al referido personaje mitológico (en su versión masculina por primera vez para la televisión coreana), el cual, tras establecerse como funcionario público en el mundo de los vivos, deberá escapar de un productor que está obsesionado con atraparlo.