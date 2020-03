Integrante de ABOUT U es separado del grupo K-pop por ‘inesperado comportamiento’ en show musical

La banda idol ABOUT U atraviesa un difícil momento luego de que su agencia, Corona X Entertainment, le pidiera a uno de los integrantes que abandone el grupo debido a su comportamiento ‘violento’.

Se trataría de Victor, el joven baterista que protagonizó un incidente durante uno de las presentaciones de la agrupación K-pop en el programa musical Inkigayo.

El 9 de marzo KST, el canal de Youtube de SBS KPOP, que publica las performances de los grupos en el show, subió el video de los miembros de ABOUT U interpretando su nueva canción “Who took my candy”.

Sin embargo, al finalizar la poderosa presentación, se puede apreciar cómo Víctor quiebra con sus manos una de las baquetas que estaba utilizando segundos atrás.

Esta acción fue tomada negativamente por Corona X Entertainment, quienes anunciaron que se habían comunicado con el artista para solicitarle que abandone el grupo por el bien de sus próximas actividades.

El 11 de marzo KST, los representantes de la empresa revelaron la noticia a los medios. “Recientemente hemos hecho el esfuerzo de proteger a nuestros artistas frente al comportamiento inesperado de uno de los miembros".

"Sin embargo, la situación ha crecido más allá del ámbito de la vida personal, y si el comportamiento continúa, podría ser peligroso no solo para los miembros, sino también para el personal”, añadieron.

Sin embargo, el baterista había publicado horas antes un video en su canal de Youtube Victor the Drummer, donde expresó que sentía que su castigo por ‘solo romper las baquetas’ no había sido justo.

Para sorpresa de los usuarios, el artista reveló que antes de debutar había tenido un periodo de entrenamiento de 8 años, y tras las tres primeras semanas de promociones sería echado del grupo.

La agencia también emitió un comunicado por el video del artista, explicando que aún continúa dentro del grupo pese a las acusaciones previas.

“Nos gustaría expresar nuestro pesar por las acciones unilaterales en sus redes sociales personales en un momento en el que es importante continuar con las promociones activamente".

"Nos gustaría informarles que las promociones del equipo son difíciles, pero su contrato exclusivo continúa siendo válido. Si casos de comportamiento inesperado como los mencionados anteriormente causan desventajas al grupo, estamos planeando tomar estrictas acciones legales”, expusieron.