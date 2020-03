RM de BTS se convirtió en el segundo integrante del grupo K-pop en adquirir una propiedad en el lujoso Hannam the Hill, ubicada en el barrio de Hannam-dong, en Seúl.

El éxito de su reciente lanzamiento musical y sus múltiples promociones parecen haber dado frutos para el líder de la agrupación, quien en esta oportunidad destinó una millonaria suma para volverse propietario del exclusivo departamento.

RM se volvió dueño de un lujoso departamento en Hannam the Hill.

De acuerdo a lo detallado en el Registro de Bienes Raíces, el nuevo espacio –de 284 metros cuadrados- habría sido adquirido por el famoso rapero por un total de 4.9 billones de wones coreanos (aproximadamente 4 millones de dólares americanos).

Además, el reporte indica que el artista K-pop no habría solicitado un préstamo para hacer la transacción, sino que habría pagado la generosa cantidad en efectivo.

El rapero habría pagado 4 millones de dólares por la nueva propiedad.

En Corea del Sur, Hannam the Hill es conocido por ser un excelente lugar para vivir, debido a los espacios en el entorno, como gimnasios, piscinas, saunas, campos de golf, restaurantes, etc.; por lo que se convirtió en uno de los preferidos de los más grandes artistas en el medio.

Uno de ellos es el cantante y compañero de grupo de RM, Jin, quien cuenta con dos propiedades en el área. La primera fue adquirida en julio del 2018, mientras que la segunda propiedad la compró en octubre del 2019.

Por otro lado, RM realizó recientemente una trasmisión en VLive donde habló sobre cómo le afectó la cancelación de las primeras fechas de su nuevo tour Map of the soul en Seúl, debido a la propagación del coronavirus. Según el rapero, no pudo evitar derramar lágrimas al oír sobre la noticia. “Preparamos mucho para esto, Había mucho que queríamos mostrarles”, explicó.