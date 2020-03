Lisa de BLACKPINK brilló con luz propia en una legendaria performance para el primer adelanto del programa chino de competencia Youth with you.

El 12 de marzo, el show reveló el clip donde la cantante de K-pop hace su esperada aparición frente a las competidoras y demuestra sus impresionantes dotes en el baile.

Al ritmo de “In the name of love” de Martin Garrix y Bebe Rexha, y “Attention” de Charlie Puth, la rapera y bailarina se lució con una impresionante coreografía como bienvenida a su nuevo puesto como mentora de baile.

El 9 de marzo, Lisa anunció en Weibo que viajaría a China para participar en la segunda temporada del programa de competencia Youth with you, donde tendrá como tarea guiar a las jóvenes aspirantes a idol en su camino a ser estrellas, como entrenadora de la categoría de baile.

Publicación de Lisa en Weibo, anunciando su viaje a China. 6 de marzo 2020.

En otro adelanto, la cantante le dio la bienvenida a las competidoras y les deseó lo mejor en las siguientes actividades.

“Aquí es donde sus sueños comienzan. Habrá numerosos obstáculos en el camino, pero espero que confíen en ustedes mismas y den lo mejor de sí. Yo creo que los sueños de todas se harán realidad. Yo siempre estaré aquí para ustedes. Gracias”, dijo la estrella.

Youth with you será presentado por Cai Xu Kun, y tendrá como mentores a Jony J (rap), Lisa (baile) y Ella Chen (canto), quienes tendrán bajo su cargo a 109 trainees femeninas, de las cuales solo 9 serán elegidas por los televidentes para finalmente debutar como grupo.