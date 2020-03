Ravi de VIXX sorprende por su respuesta a estudiante que chocó su auto

Ravi de VIXX se ha ganado la atención de los medios coreanos por su sorprendente reacción a un accidente que involucró el choque de su auto.

El causante del problema, quien sería un joven estudiante, publicó en redes sociales los detalles sobre su experiencia con el artista K-pop, a quién agradeció por su respuesta.

“Mi enamorada y yo estábamos jugando en scooters eléctricos cuando accidentalmente abollamos un carro a nuestro lado. Mientras que tratábamos de hallar una solución, un hombre vino hacia nosotros y nos preguntó si estábamos bien. Intercambiamos números y nos marchamos. Pero cuando revisé el auto, (me di cuenta que) era un Porsche, así que me sentí mareado”.

Aunque en el momento estaban preocupados por el monto que tendrían que pagar, al retirarse del lugar se dieron cuenta de quién era el propietario del costoso vehículo.

“Cuando recibí el mensaje de texto, resultó que era Ravi de VIXX”, explicó. Luego de pensarlo unos momentos, el estudiante respondió a la conversación con el artista, preguntado sobre el posible costo de los daños y pidiendo un plazo de tiempo para poder juntar el dinero.

Sin embargo, recibió una inesperada respuesta del artista, quien se negó a aceptar un pago.

“Espero que no te hayas lastimado mucho. Debes haber estado aún más impresionado por la abolladura en el carro. Parecía que ustedes dos eran estudiantes, y fue un accidente honesto que sucedió mientras la pasaban bien, ¡así que no tienes que preocuparte por el costo de reparación! Yo me haré cargo".

"Los scooters eléctricos pueden ser peligrosos, así que tengan cuidado. Sería suficiente para mí si pudieras mostrar más amor hacia Ravi y GROOVL1N (su compañía)”.

El sorprendente gesto del rapero captó gran atención de los medios, quienes contactaron con su agencia, Jellyfish Entertainment, para entrevistarlo.

“Tengo una hermana menor que es similar al autor (de la publicación). No le di muchas vueltas porque pensaba en ella”, explicó el artista.

“Pero ahora, en lugar de pensar en mis pequeñas acciones, solo quiero que todos se apoyen mutuamente en los momentos difíciles causados por el COVID-19”, añadió.

Por otro lado, Ravi regresó con un nuevo proyecto el 24 de febrero: su primer álbum en solitario “El dorado”. Gracias a esto, el artista continúa con sus actividades promocionales en diversos programas como 1 Night 2 Days y If you envy, you lose.