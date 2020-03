Dramático encuentro de Lee Min Ho y Kim Go Eun en teaser de The king: eternal monarch [VIDEO]

El retorno de Lee Min Ho a la televisión está cada vez más cerca. Para saciar la curiosidad de los fans, SBS liberó el segundo teaser de The king: eternal monarch, Kdrama que protagoniza el popular actor tras salir del servicio militar.

La historia escrita por Kim Eun Sook (guionista de Los herederos) trata de dos universos paralelos: monarquía y democracia. Lee Min Ho ocupa el rol del emperador que trata de cerrar el portal que une ambos mundos para proteger a la gente de las fuerzas malignas con ayuda de una detective.

En este video, por fin se aprecia la interacción de Lee Gon (el emperador) con Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Ambos se encuentran en medio de las luces de la metrópoli. El personaje de Lee Min Ho monta un caballo blanco mientras la joven, sorprendida, lo observa a distancia.

De repente, el galán baja del caballo y la abraza fuertemente.

La voz en segundo plano de la mujer dice: “¿Realmente has venido de otro mundo?”.

El emperador Lee Gon trata de resolver el misterio del portal que une a los dos mundos.

Tras ello se observa al emperador cabalgando en un bosque misterioso mientras se pregunta: “¿La razón por la que sobreviví, está aquí?”.

Kim Go Eun le responde: “Actúas como si me conocieras, pero yo no te conozco”.

El video finaliza con Lee Min Ho invitandola a ir con él. “Ven a mi mundo”, le dice el emperador.

Más detalles sobre este dorama y sus personajes se revelarán a medida que se acerca la fecha de su estreno. Por el momento, ya se conoce cuál es la historia detrás de los personajes principales y como se relacionarán en The king: eternal monarch.