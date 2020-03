Regresa con fuerza. Kim Woo Bin, recordado por su participación en Los herederos, vuelve a la actuación tras un largo periodo de descanso, mientras recibía tratamiento contra el cáncer.

Tras superar este problema de salud en el 2019, el actor retomó su carrera. Uno de los principales proyectos que se confirmó fue la película de ciencia ficción Alien.

Este 11 de marzo, la agencia AM confirmó que el actor está cerca de iniciar las grabaciones de esta cinta. “Kim Woo Bin comenzará a filmar Alien, a finales de este mes. Sin embargo, los días podrían variar dependiendo de la situación”.

La película debía rodarse a inicios de marzo; sin embargo, se pospuso unas semanas debido al brote de COVID-19.

Kim Woo Bin actor de The heirs donó 100 mil wones a organizaciones que combaten el coronavirus

Alien es una historia de ciencia ficción que ocurre en dos periodos temporales: la era Joseon y la era actual. Como su nombre lo indica, tratará de extraterrestres viviendo en Corea. El contenido del guion alcanza para dos películas, sin embargo se filmarán al mismo tiempo y luego se lanzarán a inicios del 2021.

Junto a Kim Woo Bin trabajarán Ryu Jun Yeol, Kim Tae Ri, Jo Woo Jin, Honey Lee, Kim Eui Sung, Yum Jung Ah, and So Ji Sub.

Este es el regreso de Woo Bin luego de tres años de estar alejado de un set de grabación.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah son novios desde el 2015. Ella acompañó al actor durante su lucha contra la enfermedad

En 2017, el actor de doramas fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo. Tras ello, canceló todos sus proyectos y se concentró en recobrar su salud. Su novia, la actriz Shin Min Ah, fue su principal apoyo en esta etapa difícil.

Tras su tratamiento, en el 2019 se conoció que Woo Bin había vencido a la enfermedad y estaba libre de cáncer.