BTS ha culminado con las promociones oficiales de su último álbum Map of the soul: 7.

Aunque es igual de exitoso que sus anteriores trabajos, la difícil situación que vive Corea del Sur debido al coronavirus ha impedido que sea presentado con normalidad, lo que deja sentimientos encontrados en los integrantes del popular grupo K-pop.

Kim Nam-joon, y más conocido como RM, es el líder y rapero principal de la banda BTS.

Prueba de ello son las palabras de RM. Durante su más reciente trasmisión en V Live de Naver, el líder habló sobre lo que sintió cuando, junto a sus compañeros, actuó sin la presencia de su fiel fandom ARMY (por las políticas para prevenir el contagio del COVID-19)

"Estábamos anunciando nuestro regreso, pero no había nadie allí, solo cámaras. Por supuesto, recibimos reacciones sobre nuestro regreso, pero no tuvimos ninguna interacción directa con las personas en vivo”, dijo la estrella coreana de 25 años.

Pese a la desazón inicial que esto le produjo, señaló que llegó a encontrar un motivo especial para continuar haciendo su mejor esfuerzo: "Mucha gente está pasando un momento tan difícil, y al menos emiten las actuaciones. Seguía diciendo eso y repitiéndolo a mí mismo. Si somos así, también hará que nuestros fans que han estado esperando tanto por esto pierdan su energía”.

Debido al coronavirus que se ha expandido de manera exponencial en Corea del Sur, las autoridades de ese país decretaron la alerta máxima y activaron protocolos con medidas de seguridad, entre los que se encuentran la cancelación de eventos masivos.

Por ese motivo, las agencias del K-pop han venido anulando o postergando sus actividades de este tipo. Big Hit, empresa de BTS, hizo lo correspondiente y anunció que los conciertos en Seúl, como parte de la gira mundial Map of the soul, habían sido cancelados.

Comunicado completo de Big Hit Entertainment

Después de una cuantas semanas y aprovechando su V Live, líder RM se sinceró sobre lo que sintió al respecto: “En los momentos en que estuve en casa estas últimas dos semanas, sentía tanta ira acumulándose como si me estuviera volviendo loco. De repente, comencé a gritar y sentí mucha ira, porque me sentía abatido. Estaba enfadado. Estaba molesto y sentía que no había mucho que pudiéramos hacer de manera realista".

Aún así, la situación le habría motivado a dejarlo todo en el escenario: "El tiempo, las prácticas y los ensayos que hicimos para este álbum tuvieron que ser inmortalizados aquí. De ese modo, todo lo que hicimos no habría sido para nada. Lo mismo ocurre con vuestro amor y apoyo también”.

El famoso idol cuyo nombre real es Kim Nam Joon, cerró el tema con el siguiente mensaje: "Al menos podemos estar en las transmisiones. Al menos puedo tomar prestado el poder de los medios y compartir mis historias, porque las interacciones offline no son posibles estos días. Pero debemos seguir avanzando. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que seguir avanzando, y creo que si muchos en Corea esperan, habrá buenas noticias”.