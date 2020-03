BTS: chef se disculpa con V por no darle atención especial en su famoso restaurante

BTS estuvo en Estados Unidos previo al lanzamiento de su álbum Map of the soul: 7 y al parecer fue la ocasión perfecta para visitar uno de los restaurantes coreanos más populares de Nueva York.

Esto se reveló en el último episodio de Video Star, programa que visitó el reconocido chef Kim Hooni como invitado especial.

El cocinero, quien es dueño de los restaurantes DANJI y HANJAN, contó que muchas celebridades de Hollywood han visitado sus locales para probar la deliciosa comida coreana que él ofrece.

Una de sus clientes habituales es Natalie Portman. La actriz del cisne negro incluso esperó 20 minutos para poder ocupar una mesa. El chef la recompensó con un menú exclusivamente preparado para ella.

Natalie Portman

“Cuando vino por primera vez, estábamos con el local completamente lleno, así que tuvo que esperar 20 minutos. Como es vegetariana, le preparé varios platillos con tofu que ni si quiera estaban en el menú. Luego de eso se convirtió en visitante regular”, contó Kim.

Otro personaje famoso que se aparece de vez en cuando por sus restaurantes es Drew Barrymore. “A ella realmente le gusta el soju. Pidió estofado picante de cangrejo. Le gusta más el soju que la comida”, reveló.

Taehyung visitó Estados Unidos con sus compañeros mientras promocionaban su álbum Map of the soul: 7

Asimismo, el chef contó que uno de sus últimos clientes especiales fue Taehyung de BTS. El cantante estuvo en el restaurante con su mánager y pidieron nueve platos aunque solo eran dos personas.

“Estaba sorprendido pues solo era V y su mánager, pero habían ordenado nueve platillos. Allí me convertí en fan de BTS. Solo me di cuenta que era V gracias a uno de los empleados extranjeros, así que lamentablemente no pude ofrecerle el servicio especial”, narró el chef.

Tras esa anécdota, Kim Hooni envió un mensaje disculpándose por no haber completado su atención con la estrella de K-pop.

“Me disculpo. Normalmente le doy algo especial a los clientes cuando ordenan más de 9 platos. Si regresas la próxima vez, me aseguraré de darte mucha atención”, finalizó el empresario.