BTS: Big Hit revela las primeras pistas sobre la nueva serie de documentales del grupo [VIDEO]

BTS regresaría con su tercer proyecto de documentales luego de “Burn the stage” y “Bring the Soul”, según las nuevas pistas que dejó su agencia, Big Hit Entertainment.

El 9 de marzo, los ARMY notaron que la compañía musical había realizado una solicitud para registrar como sello comercial los nombres de dos nuevas producciones, que seguirían la línea de los lanzamientos previos.

BTS documentales Break the silence

Según las imágenes compartidas en Twitter, Big Hit Entertainment habría realizado el pedido el 1 de enero de este año, bajo el nombre de “Big Hit 360”.

Los títulos elegidos para esta nueva producción serían “Break the silence: Docu Series 1” y “Break the silence: Docu series 2”, nombres parecidos a sus anteriores trabajos: Burn the stage (BTS) y Bring the soul (BTS).

Aunque la marca no ha confirmado la noticia hasta el momento, los fans del grupo K-pop revelaron sus sospechas al ver a los cantantes grabando para un nuevo proyecto durante sus actividades a lo largo del año.

Por otro lado, los emocionados fans expresaron sus dudas sobre si los videos llegarían a la pantalla grande como sucedió con Bring the soul: The movie en el 2019, que llegó a recaudar 12.6 millones de dólares durante las pocas semanas que fue proyectada.

Con Break the silence se completaría la trilogía de documentales, luego del éxito de sus anteriores producciones Burn the stage (2018) y Bring the soul (2019), esta última basada en la película con el mismo nombre que fue lanzada a finales de agosto del 2019.