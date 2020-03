¡Taehyung de BTS vuelve al mundo de los doramas! Esta vez, el artista fue elegido para darle vida a una nueva canción que formará parte de Itaewoon Class, el exitoso programa de la cadena JTBC.

El 9 de marzo KST, los representantes de VLENDING, la compañía encargada de la producción del OST, confirmó que V (nombre artístico) había concluido con las grabaciones de “Sweet night”, y anunció la fecha oficial del estreno en plataformas digitales.

PUEDES VER BTS: Jin paga 800 dólares por la cena de cumpleaños de Suga

Taehyung fue elegido para interpretar el nuevo OST del dorama Itaewoon Class.

“El OST #12 para Itaewoon Class en el que V participa, ‘Sweet Night’, será en los sitios web de música el 13 de marzo a las 6 p.m KST”, revelaron a los medios de comunicación.

El sencillo “Sweet night” fue producido e interpretado por Taehyung, y se trataría de un tema indie pop acompañada de vibras acústicas.

La participación del artista K-pop en este nuevo proyecto se habría hecho realidad gracias a Park Seo Joon, uno de sus mejores amigos y parte del Wooga squad, quien es el protagonista principal del dorama.

Park Seo Joon, amigo de Taehyung, es el protagonista del drama de JTBC.

En ocasiones anteriores, Taehyung expresó su deseo por ser parte de la producción, pero al final su llegada no logró concretarse. Sin embargo, su compañero, con el que compartió set en Hwarang: The Poet Warrior Youth del 2017, no frenó sus esfuerzos por incluirlo en su proyecto.

Itaewoon Class está basado en un webdrama publicado en la plataforma Daum. La historia narra las dificultades que tiene que enfrentar un joven en su búsqueda por abrir su propio restaurante en Itaewoon, tras la muerte de su padre, quien era director ejecutivo de una empresa de locales de comida.

PUEDES VER Suga vs Agust D: el alma del integrante de BTS expresada en su producción musical

La canción de Taehyung será añadida en los próximos episodios del programa, que es transmitido cada viernes a las 10:50 p.m KST por el canal de JTBC.