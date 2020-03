La madre de Takada Kenta de JBJ95 falleció debido a una enfermedad crónica.

Star Road Entertainment, agencia del idol K-pop de ascendencia japonesa, confirmó el trágico suceso el 10 de marzo.

PUEDES VER SNSD: el padre de Taeyeon fallece el mismo día del cumpleaños de la idol

Takada Kenta: bailarín y cantante japonés de 25 años. Actual miembro del dúo K-pop JBJ95.

Mediante un comunicado subido al fancafe del dúo JBJ95, la empresa informó que la madre de Kenta, quien había padecido una enfermedad crónica, murió la tarde del pasado lunes 9 de marzo.

Asimismo, compartieron que el cantante de 25 años se encuentra en su natal Japón junto a su familia y que el funeral se realiza en estricto privado: "Que descanse en paz y por favor envíen consuelo cálido a Kenta”.

Comunicado de agencia de Kenta tras el fallecimiento de su madre.

La madre del también bailarín era bastante querida por los fans del idol, de su actual grupo JBJ95 y del que dio origen a este último, JBJ.

Como se sabe, su mamá fue el principal soporte del sexteto JBJ, el cual nació gracias a una iniciativa de los admiradores de los concursantes de la segunda temporada de Produce x 101 que no pudieron llegar a la final y por ende, no entraron Wanna One.

Debutando como un grupo que estaba destinado a la rápida disolución por los compromisos de sus miembros con sus respectivas agencias, cimentaron su fama ganada producto del programa de entretenimiento de la Mnet.

Aunque todos se graduaron en abril de 2018, después de seis meses de su debut, y sólo Sangkyun y Kenta permanecieron juntos como el dúo JBJ95, la madre de éste último había continuado apoyando a los exmiembros, señalando en una oportunidad que los cuidaría como a su propio hijo.