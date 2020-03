Park Min Young luce estilismo poco favorecedor en nuevo dorama When the Weather is Fine

Park Min Young parece haber dejado atrás la apariencia fresca que lucía en los doramas Her Private Life (2019) y What’s Wrong with Secretary Kim (2018), para pasar a una más ‘aburrida’ en When the Weather is Fine (2020).

La actriz, que cumplió 35 años el último 4 de marzo, luce una apariencia avejentada que resulta difícil de aceptar para sus seguidores asiáticos, que culpan al estilista y maquillador de la producción por descuidarla.

El peinado de Park Min Young parece no coincidir con la edad y el carisma de la actriz de 35 años.

Los comentarios contra la exnovia de Lee Min Ho apuntan a que el peinado con flequillo delgado resulta poco adecuado para su edad y no coinciden con la forma de su rostro.

La situación se complica porque es precisamente en las escenas que recrean a su personaje Mok Hae Won en su etapa de estudiante de secundaria, cuando Park Min Young aparece con el citado peinado.

El flequillo de Park Min Young no cae desde el centro de la frente, sino que se cruza de adelante hacia atrás, lo que hace que la cara carezca de armonía.

Esto ha molestado a los seguidores asiáticos de la actriz, quienes según los comentarios recogidos por NAVER admiten a su pesar que resulta poco creíble la actuación de Park Min Young como una adolescente violoncelista.

En muchas escenas, Park Min Young parece tener más edad del que debería representar su personaje Mok Hae Won.

Alerta por coronavirus paraliza dorama

El 3 de marzo, la productora encargada de When the Weather is Fine informó a través de un comunicado que las grabaciones quedaban suspendidas por una semana, como una medida de prevención contra la expansión del coronavirus (COVID-19).

“El episodio 5, que se suponía que se emitiría el 9 de marzo, se transmitirá el 16 en su lugar”, se lee en el comunicado de jTBC.