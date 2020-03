Jay Park es golpeado por el luchador de UFC Brian Ortega [VIDEOS]

La noche del sábado 7 de marzo, el exlíder del grupo K-pop 2PM, Jay Park, fue abofeteado por el luchador Brian Ortega en el T-Mobile Arena de la UFC 248, en Las Vegas, Estados Unidos.

El rapero coreano estaba presente en el lugar como traductor del luchador de peso pluma Chan Sung Jung, conocido como Korean Zombie.

El presidente de la UFC, Dana White, brindó una conferencia de prensa confirmando que ocurrió un altercado, pero no sabía por qué.

"(Ortega) y el 'Zombi' se pelearon, lo que es completamente diferente a sus dos personalidades. 'Zombie' ni siquiera habla inglés, así que no sé qué demonios podría haber dicho que haría que Ortega comenzara a volverse loco", expresó.

Pasada la conmoción inicial, un testigo ocular describió cómo ocurrieron los hechos y quién fue el agredido.

Según dijo, Brian Ortega se acercó a la zona preguntando quién era Jay Park, justo en el momento cuando Korean Zombie estaba en el baño. El idol K-pop se identificó recibiendo inmediatamente una bofetada del luchador, quien continuó su camino. Esto produjo una conmoción y el americano fue escoltado fuera del lugar.

¿Por qué la agresión a Jay Park?

La rencilla contra el cantante surcoreano tendría su origen en una entrevista realizada días atrás, exactamente el 8 de febrero, vía Skype para Ariel Helwansi’s MMA Show.

Ahí, el rapero de 32 años cumplía la función de intérprete para Korean Zombie, quien hablaba sobre la cancelación de su pelea con Ortega por una lesión.

“Ortega ya me esquivó (a mí) una vez. No necesito pelear contra un luchador que ya me esquivó (una vez)", habría declarado el luchador asiático.

La entrevista publicada el 10 de febrero en Instagram disgustó a Brian Ortega, tal como lo expresó a través de un comentario .

“Cuando lo vi [Park] en Corea, se disculpó y pidió disculpas por la charla basura, y dije ‘todo bien porque al menos viniste a mí como un hombre'”, se lee en la primera parte del mensaje escrito por Ortega.

A continuación, el ex retador del título de UFC le advierte a Jay Park que lo golpeará la próxima vez que lo vea, por presuntamente haber traducido mal una palabra cambiando el concepto de lo dicho.

“Jay Park, bienvenido al juego de lucha, no te sorprendas si te doy una paliza cuando te veo. Tener una lesión y agacharse son dos cosas diferentes".

Brian Ortega le advierte a Jay Park que lo golpeará cuando lo vea. [Captura Instagram]

El aludido respondió rápidamente, señalando que él solo traducía.

“No le dispares al mensajero/traductor”, escribió Park. “No puedo culpar al hombre por tratar de obtener una oportunidad por el título”.

Ortega se quedó con la última palabra al responder.

“En los actos de guerra, ten cuidado con quién envías mensajes. No me dejes verte. En cuanto a Zombie (te veré) también a ti.

Finalmente, tras la agresión, ninguna de las partes involucradas han realizado declaraciones sobre lo sucedido y se desconoce si Jay Park tomará o no acciones legales contra Brian Ortega. Mientras tanto algunos seguidores del cantante han comenzado a utilizar el hashtag #OrtegaApologizeToJayPark, para exigir una disculpa del luchador.