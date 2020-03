BLACKPINK x Samsung: anuncian nuevo concurso de covers para ganarse un Galaxy A [VIDEO]

Las integrantes de BLACKPINK fueron elegidas como representantes de la poderosa marca de celulares Samsung hace solo unos meses, y gracias a esta unión se volvieron la imagen principal del último modelo: el Samsung Galaxy A.

Como parte de la colaboración, la compañía decidió lanzar un nuevo concurso de baile, que involucra la participación de los fans del grupo y del K-pop en general para ganarse uno de los modernos teléfonos.

El reto fue llamado #danceAwesome, y consiste en lo siguiente: los participantes tendrán que grabarse realizando una de las coreografías de BLACKPINK (de la canción “I don’t know what to do”) y subirla en la plataforma de TikTok.

Mientras que la competencia fue revelada en enero de este año y muchos fanáticos ya se han sumado con miles de videos, Samsung Perú anunció que se sumarían al reto desde el 26 de febrero, abriendo la posibilidad de que cualquiera de nuestros compatriotas se convierta en ganador.

¿Cómo participar en el reto #danceAwesome?

Los competidores tendrán que hacer un cover de la coreografía del grupo K-pop y seguir los siguientes pasos:

- Subir el video a su cuenta personal de TikTok con el hashtag #danceAwesome.

- Compartirla en Instagram etiquetando de @Samsungpe y agregando #danceAwesome #GalaxyA.

- ¡Y listo! Estarás participando por uno de los nuevos modelos.

Para ayudar a los competidores, las integrantes de BLACKPINK subieron en TikTok un video enseñando la coreografía al ritmo de la pegajosa melodía promocional que describe las características del teléfono: “awesome screen, awesome camera, long lasting battery life” (asombrosa pantalla, asombrosa cámara, batería de larga duración).