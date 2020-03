Después de muchos años, Jihyun, exlíder de 4MINUTE, hizo su regreso a los escenarios a través de una actuación sorpresa en el programa The king of mask singer.

Aunque la idol K-pop no logró pasar a la siguiente etapa del reality de competencia musical fue halagada por el público y los presentadores por su desempeño vocal.

Jihyun, exlider de 4MINUTE.

Sin embargo, una de las frases que soltara como parte de su discurso de agradecimiento ha traído como respuesta comentarios negativos por parte de los internautas.

Las palabras en cuestión de la también actriz Nam Ji Hyun se referían a su posición como la imagen dentro de la disuelta agrupación: “¿Mi papel en 4MINUTE? Yo era el miembro visual?”.

Esto comenzó a ser cuestionado por Knetizens, quienes la compararon con HyunA, la integrante más famosa y la única que pudo mantener su éxito después de la separación de la banda: “Nunca la encontré bonita y ¿HyunA no era la miembro visual? HyunA no sólo era la más bonita sino que también tenía el mayor potencial”.

Críticas hacia Jihyun, exlider de 4MINUTE.

Otros internautas dirigieron sus críticas hacia el talento y la belleza de la idol K-pop: “Ella simplemente no tiene potencial, ninguna cantidad de esfuerzo podrá compensar eso”, “Si miras actuaciones de 4MINUTE ahora, ella sobresale como un pulgar adolorido porque es muy incómoda”.

Críticas hacia Jihyun, ex líder de 4MINUTE.

Jihyun debutó en junio del 2009 como integrante visual y líder de 4MINUTE. Pese a que mantuvo su posición oficial hasta la separación del grupo en 2016, HyunA destacó y pudo formar su carrera como solista en paralelo con las actividades del grupo.

Las chicas de la Cube, excepto HyunA, terminaron su contrato con la empresa en 2016 y Jihyun, quien había estado intentando hacer carrera como actriz, no tuvo apariciones destacables hasta esta última con The king of mask singer.