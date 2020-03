Detractores amenazan con atacar a los perros de OVAN por presunto fraude musical

El 7 de marzo, el cantante K-pop OVAN denunció a través de sus stories de Instagram, la amenaza que recibió por presuntamente haber hecho sajaegi, término utilizado para englobar la práctica de inflar las posiciones en los charts musicales.

OVAN, quien es un artista independiente de 22 años, viene siendo blanco de comentarios de maliciosos y de odio después de que uno de sus sencillos se posicionará en la lista musical de Genie.

El 5 de marzo, Jo Kang Seok (nombre real) lanzó en diferentes plataformas su nuevo sencillo I Need You.

Rápidamente la canción comenzó a escalar posiciones en Genie, llegando a sobrepasar a ON de BTS, I Can Hear Your Heart de IU y Anysong de Zico.

El aumento de reproducciones conllevó a que los diferentes fandoms, entre ellos el ARMY de BTS, acusaran a OVAN de hacer Saegaeji.

El tema de OVAN ocupó el primer lugar de Genie, dejando por debajo a ON de BTS.

El cantante de Hip-Hop negó esto en un mensaje publicado el 6 de marzo en sus instastories.

"No quiero ser lastimado. No quiero odiar tampoco. Esto no es una mentira. No tengo el lugar para hacerlo, así que estoy lo siento por aquellos que sospechan de mí. Lo siento. Pero esto realmente no es una mentira".

El 6 de marzo, a través de sus stories de Instagram, OVAN negó que estuviera haciendo sajaegi.

Amenazan a los perros de OVAN

A pesar de su pedido, los comentarios de odio hacía el artista de Romantic Factory continuaron y el 7 de marzo, este publicó una escalofriante amenaza hecha hacía sus mascotas.

En el DM recibido se ve una fotografía de los canes de OVAN junto a una receta de Bosintang, una sopa coreana realizada con carne de perro.

El intérprete de Virgin Love se volvió a defender, alegando además que las advertencias también se habían extendido a sus más allegados.

"No soy un ladrón. Pero solo porque no probé que no soy un ladrón, mis amigos y familiares, mis perros, las personas que me rodean, mi creencia, mi todo está siendo se amenazado”.

El 7 de marzo, OVAN publicó la amenaza que recibió a través de un DM de Instagram.

OVAN recalcó que no hace sajaegi y por el contrario él viene denunciando esa practica desde hace tiempo, recordando la controversia en la que se vio envuelta y llegó hasta los tribunales.

“He estado explicando la acusación de sajaegi durante los últimos 2 años y pude demandar la mayoría de las acusaciones por difamación. No puedo explicar esto a cada uno de ustedes. Algunos de ustedes lo saben, pero no lo harían deja de odiarme de todos modos”.

Finalmente, OVAN hizo un nuevo llamado para que cesen los comentarios de odio hacia su persona.

“Estoy tan dolido y triste. Realmente no sé qué hacer. No quería este rango. Por favor, ayúdame".