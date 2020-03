4MINUTE: Jihyun regresa a los escenarios tras cuatro años de la disolución del grupo [VIDEO]

¡Nam Jihyun regresó a los escenarios! La ex líder del grupo 4MINUTE sorprendió a sus fans y al público con su inesperada participación en el programa musical The king of the mask singer.

La cantante de K-pop se unió al show de la cadena de MBC para competir contra un misterioso vocalista masculino por la oportunidad de pasar a las siguientes rondas y vencer al actual campeón.

Jihyun apareció en el episodio del 8 de marzo KST durante el segundo acto de la primera ronda, utilizando la identidad de ‘White butterfly’ (mariposa blanca). Junto a su adversario “Tiger butterfly” (mariposa tigre), interpretaron a dúo la conmovedora balada romántica “I’m in love”, del cantante coreano Ra.D.

Al finalizar la presentación, los jurados tuvieron comentarios divididos sobre el posible ganador, debido al talento de cada uno.

Sin embargo, pese a sus esfuerzos, Jihyun obtuvo 21 puntos frente a los 78 de su contrincante, impidiéndole avanzar a la siguiente fase.

Ya que fue la perdedora de la contienda, tuvo que presentar una segunda canción (“Pierrot smiles at us”) en solitario para revelar su verdadera identidad.

“Me siento renovada y arrepentida. Esta es la primera vez que estoy en un escenario desde hace tiempo y sé que podría haberlo hecho mejor, así que me arrepiento”, expresó al terminar su performance.

“Es vergonzoso decir esto yo misma, pero yo estaba a cargo de la imagen de nuestro equipo. No fue fácil comenzar de nuevo desde el principio. Ha sido difícil, pero también me siento orgullosa”, culminó.

Jihyun fue líder de 4MINUTE desde su debut en el 2009 hasta la disolución del grupo en el 2016. A finales de ese año, los contratos exclusivos de las integrantes –Jihyun, Gayoon, Hyuna, Sohyun y Jiyoon- con su empresa CUBE Entertainment, llegaron a su fin, y cada una decidió tomar un camino diferente, a excepción de Hyuna que renovó el acuerdo durante unos años más.

Luego de abandonar la agencia, Nam Jihyun cambió su nombre artístico a Son Jihyun, y se unió a Artist Company, para continuar con su carrera como actriz. Desde entonces, la artista ha trabajado en diversos doramas y películas, siendo el más reciente el film del 2019 Accidental Marriage.