Girls’ Generation: Taeyeon celebra su cumpleaños con el lanzamiento de “Happy”

El 3 de marzo, Taeyeon anunció el lanzamiento de su nuevo single como solista, “Happy”, a realizarse el día de su cumpleaños, el 9 de marzo.

Con este sencillo, la estrella K-pop y líder de Girls’ Generation (SNSD para el extranjero) y su sub-unidad Girls’ Generation-TTS /Oh!GG, comparte su felicidad junto a su fandom S♥NE tras haber alcanzado a sus 32 años (según el calendario coreano) el estatus de estrella mundial de clase A, después de recorrer un largo y problemático camino.

Biografía de Taeyeon

Nacida en 1989, Kim Tae Yeon (nombre real) siempre supo que quería ser cantante, por ello, cuando era estudiante de secundaria y pese a la oposición inicial de su padre, comenzó a recibir lecciones de este arte, que duraron tres años.

Esto le permitió ganar, en 2004, el concurso de talentos de SM Entertainment ‘Youth Best Competition’, firmando con ellos para iniciarse como trainee (aprendiz).

Debutó en 2007 con Girls’ Generation (después de dos años de entrenamiento y cambios constantes en la alineación). No obstante, estuvo bajo una fuerte presión al ser la líder del grupo, lo que la llevó a desarrollar sonambulismo y estrés.

Tras un breve descanso, retomó sus actividades a la cabeza del grupo K-pop. Luego, conformó dos sub-unidades junto con sus otras compañeras de SNSD.

Finalmente, en 2015, hizo su esperado debut como solista con su primer álbum ‘I’, y cuyo single principal del mismo nombre entró en el top20 de los álbumes más vendidos de ese año.

Antes y después de Taeyeon de Girls’ Generation

Con su creciente fama y las mejoras en su aspecto físico, ‘DJ Taenggoo’ fue objeto, junto a sus compañeras, de especulaciones y comentarios maliciosos sobre presuntas cirugías plásticas.

“Se arregló sus ojos, su nariz, etc. ¡Quiero que todos sepan que no me he hecho ninguna cirugía plástica! No me arreglé ni mi nariz ni mis ojos”, declaró Taeyeon, en 2010, durante una entrevista al programa radial Tae Yeon Chinhan Chingu de MBC.

Los rumores de que Taeyeon se sometió a cirugía plástica han circulado desde hace años. [FOTO: AminoApps]

Por otro lado, entre los cambios más sobresalientes que ha tenido ha sido el color de cabello, pasando del negro azabache natural al rubio y rosa.