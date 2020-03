El K-pop con sus vibrantes sonidos, elaboradas coreografías y espectaculares looks viene captando la atención mundial, y, con base en ello, grupos como MAMAMOO están rompiendo estereotipos y enviando poderosos mensajes a través de sus letras.

Con la celebración por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de cada año, vale la pena hacer un recuento de los grupos y artistas femeninos que promueven el feminismo por intermedio de sus canciones.

Girl’s Day: Female President

Lanzada el 24 de junio del 2013, como single principal del álbum Expectation (que luego fue rebautizado como Female President), la canción se ha vuelto un clásico en el K-pop.

"El presidente de nuestro país es ahora una mujer, ¿así que cuál es el gran problema? ¿Por qué no pueden las chicas tomar la iniciativa? ¿Seremos arrestadas si vamos primero que el chico? Ve a él y bésalo primero".

La canción volvió a ponerse de moda en 2017, cuando la entonces presidenta de Corea del Sur, Park Geun Hye, fue destituida del cargo.

MAMAMOO: Yes I Am

El cuarteto de Rainbow Bridge World lanzó la canción como tema principal de su quinto EP Purple, en junio del 2017.

La letra de Yes I Am fue coescrita por Kim Do Hoon, Solar, Moonbyul y Hwasa, y resulta ser una invitación hacia la autoaceptación y la eliminación de complejos.

"Para hablar de mí, soy una mujer que tiene confianza. Para hablar sin rodeos, soy una mujer que tiene sentimientos. Si te atreves puedes hacer lo mismo que yo. Sígueme".

Itzy: DALLA DALLA

El grupo rookie de JYP Entertainment debutó en febrero con 2019 con DALLA DALLA, cuyo MV logró 17.1 millones de vistas en Youtube, en sus primeras 24 horas.

“La gente me mira y se fijan solo en mi aspecto. Lo siento, no me importa. No me juzgues usando tus estándares, me encanta ser yo misma”.

KittiB: Doin’ Good

En 2016, la cantante solista Kim Bo Mi, conocida por su nombre artístico KittiB, lanzó el 22 de marzo el MV para Doin’ Good, su primer sencillo bajo el sello de Brand New Music.

En la letra se infiere la historia de una mujer maltratada que logra librarse de su opresor.

"En tu cabeza yo no era mucho, pero mira, estoy haciéndolo bien".

CL: Hello Bitches

La exlíder de 2NE1, CL, marcó un antes y después con este tema, considerado por la revista DAZED como una “las canciones más cambiantes del 2015”.

"Donde quiera que voy estoy confiada, cuando me subo al escenario me veo tan genial".

MAMAMOO: Girl Crush

Creada como parte de la banda sonara del videojuego Innisia Nest en 2015, el tema se convirtió en un himno al amor propio.

“Cada día, (Go! Girl Crush!) me quiero a mí misma”.

Sistar: One more day

Producida por el legendario ganador del Grammy Giorgio Moroder el tema fue presentado en el 2016 DMC Festival y rápidamente fue considerado un homenaje al amor lésbico al desarrollar un oscuro triángulo amoroso de dos mujeres con un novio maltratador.

“Si estoy enamorada, pero me siento sola, algo está mal”.

MAMAMOO: Ahh! Oop!

Realizado en colaboración con la cantante y compositora Esna, el tema vio la luz el 2 de abril del 2015, como parte del tercer mini álbum del grupo K-pop Pinky Funky.

La letra denuncia las taras de los chicos superficiales.

“Muy bonita. Oh, venga por favor. Compórtate. Para con las típicas historias, me fui lejos. Nadie tiene tiempo para esto".

EXID: Ah Yeah

Bajo el sello de Banana Culture, el quinteto formado por Hani, LE, Sol Ji, Jeong Hwa y Hye Rin presentó el single en abril del 2015. No obstante, tuvo un éxito tardío cuando logró escalar posiciones en los charts musicales varios meses después.

Sobre la letra, es una crítica a la censura del cuerpo femenino y los comentarios que surgen ‘cuando se enseña demasiado’.

“Estos momentos son tan típicos, me estoy sintiendo incómoda. Deja de preguntarme esas cosas".