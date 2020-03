BTS: Suga cumple 28 años y lo celebra junto a ARMY de todo el mundo

Suga de BTS cumple 28 años (según el calendario coreano, en occidente sería 27 años) y sus fans ARMY de todo el mundo celebran su fecha especial.

Tomando las redes sociales como en cada onomástico de los Bangtan Boys, su fiel fandom viene realizando miles de publicaciones en las que expresan su amor y buenos deseos por este idol tan querido en el mundo del K-pop.

Con motivo de esta fiesta mundial, presentamos una guía especial con todo lo que debes saber sobre Min Yoongi (nombre real), artista multifacético que hoy, 9 de marzo (KST), cumple 28 años.

Biografía de Suga de BTS

Yoongi nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu, Corea del Sur. Estudió en Apgujeong High School. Fue durante esta etapa en la que definió su futuro: después de escuchar “Fly” de Epik High decidió ser rapero y comenzó a actuar en la escena underground bajo el nombre de “Gloss”.

Gozando de bastante popularidad en su ciudad natal, Suga comienzó su camino en la producción. Según contó, trabajó de manera independiente para artistas locales y llegó a vender sus composiciones para poder mantenerse y colaborar con su familia.

En el 2010 se entera de una competencia de rap que organizaba la Big Hit Entertainment y postuló porque consideró que era la mejor opción para él. Tomando el segundo lugar en los resultados finales, Suga ingresa a la empresa como aprendiz de productor, pero es convencido por el CEO Bang Shi Hyuk para unirse a su próximo grupo de idols, BTS.

Después de pasar por unos cuantos años de entrenamiento, finalmente debuta junto a sus compañeros el 13 de junio del 2013. El resto es historia.

Antes y después de Suga de BTS

Aunque han pasado casi 7 años desde que se lanzó como artista, Suga no ha evidenciado un cambio radical en cuanto a su apariencia física. Como muestra, adjuntamos tres fotos que pertenecen a su etapa escolar, pre debut y una más actual.

suga pre debut bts

BTS: rapero Suga en la actualidad.

Suga en Instagram

El rapero coreano no cuenta con una cuenta personal de Instagram, pero las fans pueden seguir todas actualizaciones a través del usuario de BTS en la red social.

Última actualización en Instagram de BTS en donde Suga aparece solo.

Suga en la actualidad

En la actualidad Suga y sus compañeros de BTS se encuentran preparándose para su próximo tour Map of the soul, el que estará empezando el 25 de abril del 2020 en Santa Clara, Estados Unidos.

A la par, continúan las promociones musicales de “ON”, el tema principal de su nuevo álbum MAP OF THE SOUL: 7.