Suga vs Agust D: el alma del integrante de BTS expresada en su producción musical

No es secreto que BTS posee miembros talentosos en el rap y la producción musical. Ello fue determinante para que, como idols de K-pop, estén plenamente involucrados en sus discos desde su debut.

Una de las piezas claves en el grupo surcoreano más popular del planeta es Min Yoongi, más conocido por su nombre artístico: Suga.

Suga es parte de la 'rap line' de BTS.

El rapero, que en 2020 cumple 28 años (según el calendario oriental), forma parte de una selecta lista de productores y compositores en la Korea Music Copyright Association (KOMCA), el equivalente a la Apdayc en el Perú.

A su nombre se atribuyen al menos 90 canciones, incluyendo su trabajo para BTS y los proyectos que realizó junto a otros artistas.

El mixtape Agust D

En el 2016, Yoongi lanzó de forma gratuita su primer mixtape con 10 temas de hip-hop y recibió críticas positivas en medios locales e internacionales.

El nombre de Agust D está formado por las iniciales de la ciudad de origen del rapero (Daegu Town) y su nombre artístico escrito al revés. Es un alter-ego que lo distancia de su figura pública como idol, pues los temas que trabaja en este mixtape son más densos que los que comúnmente se escuchan en el K-pop.

“El mixtape es todo lo que quería hacer con el hip hop como base. Tal vez hay letras fuertes que harán que la gente piense ‘¿Ah? ¿Él hizo esto? ¿Estará bien que él escriba así?' pero de todas formas conté mi historia y estoy aliviado por eso" comentó en el 2016 a la revista Grazia.

Las canciones en August D son “Intro ; Dt sugA”, “Agust D”, “give it to me”, “skit”, “724148”, “140503 at dawn”, “The Last”, “Tony Montana”, “Interlude ; Dream, Reality” y “So Far Away”.

El proyecto de Yoongi revela su visión sobre la depresión, la fama, su lucha contra la fobia social, su angustia por encontrar su propio destino sin perder su identidad y finaliza con el deseo de “seguir soñando”.

Agust D se publicó gratuitamente en el 2016 y recién en el 2018 se comercializó en plataformas de pago.

Suga: productor y compositor

Desde su debut, Suga se encargó de escribir sus propias líneas de rap en las canciones de BTS, por lo que sus letras están siempre presentes en los tracks de los ‘Bangtan Boys’. Como productor, también intervino en los álbumes de su grupo.

En el proyecto 2 Cool 4 Skool, Yoongi produjo el tema “Path" junto a RM, J-Hope, ‘Hitman Bang’ y Pdogg.

En el 2014, produjo “Tomorrow”, “Jump” y “Let Me Know”, mientras que en el 2015 tuvo créditos en casi todas las canciones de los álbumes The most beautiful moment in life 1 y 2 junto al equipo de producción de Big Hit.

En el álbum Wings del 2016 trabajó en “First Love” y en Love Yourself: Her (2017) realizó la canción “Sea” junto a RM y J-Hope.

Al año siguiente llegó el aclamado “Ddaeng” y para el disco LY: Answer, “Trivia 轉: Seesaw”.

En el último álbum Map of the soul: 7, una de sus piezas más destacadas es “Shadow” que sirvió como teaser conceptual del disco de BTS.

Yoongi también fue invitado a producir para otros artistas: “Wine” con Suran, “Eternal Sunshine” con el ícono del rap Epic High, “We don’t talk together” con Heize y finalmente “Suga’s Interlude” para la solista americana Halsey.