El 6 de marzo, el reality show Youth With You presentó su primer video blog (vlog), con la vocalista de BLACKPINK, Lisa, quien detalló el duro camino que recorrió hasta convertirse en una estrella K-pop de fama internacional.

Como parte de sus funciones como mentora de baile en el reality show chino, Lalisa Manoban revisó los perfiles de cada uno de las participantes.

BLACKPINK: Lisa revisó los perfiles y escribió cartas a los concursantes 'Youth With You'.

Aunque algunos de estos resultaron conmovedores y la hicieron sonreír, como cuando una de las concursantes confesó su amor por los gatos, al igual que ‘Royal Maknae’, otros fueron especialmente tristes.

Precisamente, uno de las aspirantes expresó su frustración al tener que haber sido trainee (aprendiz) por 5 años.

“Realmente puedo entenderlos a todos porque también pasé por esa experiencia. Cuando tenía 14 años, quería ser cantante. Me fui solo de casa y me fui a un país extranjero para convertirme en aprendiz. Pasé por un entrenamiento de alto nivel y tuve que superar barrera del idioma”, dijo.

Más adelante, ‘Dance Queen’ expresa el doble esfuerzo que tuvo que poner para sobrevivir en “entorno de idiomas completamente extranjeros", además de seguir el paso a los otros aprendices coreanos.

La situación no resultó fácil porque Lisa extrañaba mucho a su mamá, y le resultaba triste estar lejos de casa.

“A veces lloro secretamente en la cama porque extraño mucho mi hogar durante 5 años, pero no me rindo y estoy seguro de que puedes hacer lo mismo”, señala ‘Yolisa’ dirigiéndose a los concursantes del reality de iQIYI .

Para finalizar, Lisa termina su carta pidiéndole a los participantes de Youth With You que no cesen en su esfuerzo por convertirse en estrellas K-pop de talla mundial.

“Cuando intentes alcanzar tus sueños, enfrentarás muchos obstáculos. Sin embargo, sea lo que sea que enfrentes, espero que sigas avanzando, y estaré aquí para apoyarte”, concluyó.