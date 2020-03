La actriz Jun Ji Hyun cosecha críticas negativos después de que se conociera sus acciones tras unirse al movimiento Good Host Host, que busca que los propietarios de bienes raíces reduzcan sus alquileres en situaciones de emergencia, como la que vive actualmente Corea del Sur por el coronavirus.

La protagonista de My Sassy Girl se mostró avara al reducir solo 10% de los alquileres que cobra, quedando muy por detrás de otras estrellas como Bi Rain y su esposa Kim Tae Hee, quienes anunciaron un descuento del 50% a sus inquilinos en la zona de Cheongdam-dong, en el lujoso distrito de Gangnam, Seúl.

PUEDES VER Ahn Hyo Seop bebió alcohol antes del beso con Lee Sung Kyung en Dr. Romantic 2

"Se siente como si estuviera tratando de donar lo menos posible solo porque lo odia. La gente dice que nunca donó, así que de repente donó. Obtiene 4 mil millones de wones al mes de alquiler en el edificio que compró 40 mil millones de wones en efectivo, sin préstamos", se lee entre los comentarios recopilados por el portal WowKeren.

Jun Ji Hyun habría realizado una mínima reducción en el alquiler del edificio que posee en Seúl. Valorizado aproximadamente 32.5 mil millones de wones.

Jun Ji Hyun avergonzada por internautas

Las criticas hacía la también modelo de 39 años han ido en paralelo a la expansión del COVID-19, luego que se descubriera que la actriz (una de las más ricas y poderosas de su país), no había realizado ningún donativo en medio de la epidemia.

Ante ello, el portal coreano NAVER recopiló los mensajes dejados por los netizen contra la protagonista del dorama My Love From the Star.

"¿Por qué no está donando cuando su país está en ruinas?", "En comparación con otras celebridades, ella realmente no dona" y "No puedes llevar el dinero que ganaste a la otra vida".

Jun Ji Hyun fue presionada por los internautas coreanos para que realizará algún donativo en favor de las víctimas del COVID-19.

Motivada por la presión, Wang Ji Hyun (su nombre real) anunció el 28 de febrero que haría una donación de mil millones de KRW (80,000 USD), lo que desató nuevas quejas por parte de la opinión pública.

Estos comentarios negativos se recrudecieron cuando se hizo público que su coprotagonista en el Kdrama Legend of the Blue Sea, el actor Lee Min Ho había donado un equivalente 300 millones de wones (aproximadamente 250 mil dólares) a ocho organizaciones diferentes para la lucha y prevención del llamado virus de Wuhan.