Los fans de UP10TION se encuentran emocionados ante el debut actoral del integrante Lee Jin Hyuk, quien interpreta a uno de los personajes principales del próximo dorama de la MBC, Find me in your memory.

De igual manera, el idol K-pop de 23 años se ha mostrado entusiasmado y ha compartido con sus admiradores algunas anécdotas en torno a la preparación de su rol, un reportero novato y discípulo del extravagante presentador de noticias Lee Jung Hoon (Kim Dong Wook).

Lee Jin Hyuk de UP10TION: bailarín, actor y modelo coreano de 23 años. Actualmente promociona como solista gracias al éxito que obtuvo en Produce X 101.

Debido a las exigencias del personaje, el también modelo reveló lo que tuvo que hacer para que su interpretación pueda ser creíble para el público.

“Creo que un aspecto externo de retratar a un periodista de una redacción es la pronunciación. Así que he estado buscando consejos de reporteros y presentadores de noticias y he estado aprendiendo mucho”, señaló luego de que el 6 de marzo se revelaran nuevos teasers de Find me in your memory.

Aunque este es su debut como actor, el ex participante de Produce x 101 aprovechó para prometer a sus seguidores su compromiso con el oficio: “Trabajaré duro para poder mostrarle una mejora gradual”.

Lee Jin Hyuk en una escena de su dorama debut Find me in your memory.

El trabajo que viene realizando ha sido alabado incluso por los propios productores del dorama, quienes aseguraron que su presencia será importante para el desenvolvimiento de la historia; “Lee Jin Hyuk está lleno de pasión. Tiene un lado muy travieso, pero la forma en que trabaja duro y hace todo lo posible cuando se trata de su trabajo es similar a Jo Il Kwon, su personaje en el drama. Su presencia agregará vitalidad al drama. Por favor, esperen con ansias”.