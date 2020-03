El fandom de BLACKPINK presenta un nuevo reclamo a YG Entertainment, agencia que gestiona al cuarteto K-pop, ante la posibilidad de que la compañía rechace la colaboración entre el cantante estadounidense Gallant con la idol asiática, Rosé.

El 26 de febrero, ‘Chaenggie’ (uno de los apelativos de la estrella coreana) publicó en su cuenta de Instagram, un video corto monocromático de ella, para deleite de BLINK, su fanclub.

En línea con ello, los seguidores de Rosé notaron que, entre los 17 600 comentarios recibidos, estaba el del nominado al Grammy, Christopher Joseph Gallant III, más conocido como Gallant, intérprete de “Gentleman” y “Sleep on it”.

Captura del mensaje dejado por Gallant en la publicación del 27 de febrero de Rosé, vocalista principal de BLACKPINK.

El músico de R&B le hacía saber a ‘Rosíe’ que le había enviado una canción. Esto con el objetivo de que la estrella K-pop considere hacer una colaboración, teniendo en cuenta que Gallant ya ha trabajado antes con otros artistas como el rapero Tablo, Erick Nam, el grupo MONSTA X, e incluso con Kim Taehyung ‘V’, vocalista y visual de BTS.

En ese contexto, en Twitter los BLINK expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de una colaboración entre Rosé y Gallant, augurando que vienen solicitando desde hace mucho tiempo atrás que YG Entertainment le permita a su vocalista principal lanzar un solo.

La agencia de BLACKPINK responde

El 6 de marzo, Gallant realizó un streaming a través de Instagram, teniendo entre los conectados a varios BLINK, quienes le preguntaron sobre la posible colaboración con Roseanne Park (nombre real de la idol).

Ante la pregunta, Gallant respondió indicando que, aunque no esperaba recibir una respuesta de Rosé, ella lo hizo. No obstante, no indicó qué le dijo ella exactamente. Solo expresó de manera sombría que no había "una buena relación con las compañías de ciertas personas’.

BLINK molestos con YG

La respuesta de Gallant acrecentó el disgusto que el fandom de BLACKPINK siente por la empresa que los gestiona, especialmente al considerar que esta le brinda un trato injusto a Rosé, en la promoción de su imagen y su carrera como solista.

En Twitter el descontento aumenta y cada vez más seguidores expresan su frustración y apoyo a la cantante de 23 años a través del hashtag #FreeRosé.