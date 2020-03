SUPER JUNIOR: Heechul celebra sus 15 años de vida artística [VIDEO]

¡Heechul de SUPER JUNIOR celebra el 15 aniversario de su debut!

Aunque el famoso grupo K-pop del que actualmente forma parte se lanzó a la escena musical el 6 de noviembre del 2005, ‘Heenim’ (apelativo del famoso coreano de 36 años) comenzó su carrera artística 8 meses antes.

Heechul de SUPER JUNIOR cumple 15 años desde su debut artístico.

Exactamente el 6 de marzo de ese mismo año, Kim Hee Chul (nombre real) debutó como actor para el dorama Sharp 2 de la KBS, en el que también participó su ahora ex compañero de agrupación Kim Ki Bum.

A continuación, reproducimos la escena que pertenece al primer episodio de la serie y que marca el debut oficial de esta estrella coreana.

Con motivo de su 15 aniversario, ese mismo día, Hee Chul regresó a su canal de YouTube (del cual se alejó poco después de anunciar su romance con Momo de Twice) e hizo una trasmisión en vivo para compartir su fecha especial con el fandom que le ha acompañado durante todo este tiempo: E.L.F (Everlasting Friends).

Asimismo, subió un extenso agradecimiento a su cuenta personal de Instagram @kimheenim.

Compartimos la traducción de la celebración de Heechul:

“Ya han pasado 15 años desde mi debut. Muchas gracias por confiar en Kim Heechul y animarlo durante 15 años. A todos los Petals, E.L.F. y aquellos que me aman en todo el mundo, me gustaría algún día agradecerles personalmente si podemos encontrarnos por casualidad, donde sea que sea. No sé cuándo ya no seré parte del campo de entretenimiento, pero haré todo lo posible para mantenerme humilde para poder permanecer en tus recuerdos como una celebridad no tan mala, Kim Heechul”.