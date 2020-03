BtoB: matrimonio ficticio de Sungjae y Joy de Red Velvet habría inspirado nuevo MV del idol

Sungjae de BtoB y Joy de Red Velvet fueron una de los matrimonios más populares que ha tenido el programa We got married.

Aunque la relación virtual de los idols K-pop duró 11 meses, desde junio del 2015 hasta mayo del 2016, cientos de fans esperaban, en ese entonces, que se confirmara un romance real debido a su increíble química en la pantalla.

Joy y Sungjae

Han pasado 4 años desde el desenlace y pese que hasta la fecha la llamada pareja Bbyu ha tenido pocos acercamientos públicos (siendo su primer reencuentro en 2018), sus mejores momentos han vuelto a la retina de los fans gracias al nuevo video musical de Sungjae.

Lanzado el 2 de marzo del 2020 como tema promocional de su primer álbum solista YOOK O’clock, el clip de “Come with the wind” retrata a un joven que, al ritmo de una melancólica melodía, recuerda situaciones pasadas que vivió junto a una persona especial.

Al inicio se aprecia que el viaje en el tiempo del protagonista comienza luego de percatarse de una fecha del calendario, en el que también se resalta el 21 de marzo (día en el que el BtoB cumple 8 años desde su debut) y la frase "Melody (fandom del grupo) + Yook (apellido del idol).

BTOB Sungjae Joy Red Velvet

A manera de una dedicatoria para sus fans, pronto el protagonista remembra momentos vividos junto a una mujer. Como se verá, las animaciones coinciden con algunas escenas entre el matrimonio de Sungjae y Joy para We got married.

Joy Red Velvet y Sungjae BtoB

La letra también podría hacer una referencia a la pareja, según hicieron notar los seguidores a través de discusiones en Twitter. A continuación, una muestra de esta: “Junto con el viento, te encuentro más allá de esos recuerdos. Camino en el pasado hacia todo lo que el tiempo contigo ha tallado. Es un regalo, eres tú quien volvió a mí”.