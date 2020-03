Al ritmo de un cover de SORRY, SORRY de SUPER JUNIOR, las chicas de LOONA vuelven a demostrar ser algunas de las idols con mejores habilidades para el baile.

Como parte de las promociones de su álbum # y del tema principal de este, So What, las artistas de la Blockberry Entertainment se presentaron en el episodio 655 de M! Countdown, el cual se trasmitió el 5 de marzo (KST).

PUEDES VER LOOΠΔ presenta coreografías de su álbum comeback "#", e incluye homenaje a Ha Seul

LOONA, grupo de chicas K-pop de la agencia Blockberry Entertainment.

En este, además de interpretar su canción promocional, regalaron a sus fans Orbit un cover de una de las canciones más simbólicas del K-pop: SORRY, SORRY de SUPER JUNIOR

Si bien no cantaron en vivo, las jóvenes idols han generado reacciones positivas por realizar a la perfección el famoso breakdance que tanto ha sido evitado por otros grupos que en anteriores ocasiones han bailado el tema que marcó un hito en la historia del género musical y que consagró a sus intérpretes originales como estrellas mundiales.

Asimismo, Yves se robó la atención por figurar en el centro al igual que el bailarín principal de SUJU, Eunhyuk.

El nuevo cover de SORRY, SORRY se suma a las reversiones que LOONA ha lanzado en honor a otros bailes de sus pares del K-pop, entre los que figuran Eclipse de GOT7, Thanks de SEVENTEEN y Fire de BTS.

Mención aparte se debe hacer al que hicieron de Cherry Bomb de NCT 127, en donde Olivia Hye destacó al cubrir los pasos de Taeyong y Jaehyun.

Cabe resaltar que este video llegó a sorprender al mismo Lee Soo Man, fundador de SM Entertainment, quien después de ver el talento de LOONA decidió participar en la producción de su más reciente álbum. Actualmente está en negociaciones para hacer millonaria inversión en este joven grupo de chicas.