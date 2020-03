Corea del Norte lanza dura crítica contra producción de Crash landing on you [VIDEO]

Según la BBC, los medios de comunicación en Corea del Norte emitieron radicales comentarios sobre las últimas películas y Kdramas como Crash landing on you, por incluir en su trama la vida que llevan en su país.

Aunque el portal Uriminzokkiri no mencionó nombres en su comunicado, los usuarios mencionaron que iban dirigidos al dorama transmitido por Netflix y la cinta surcoreana Ashfall.

La cita textual del medio de Corea del Norte que recoge la BBC fue el siguiente:

“Recientemente, las autoridades de Corea del Sur y los productores cinematográficos han lanzado películas y dramas de televisión anti-república que son engañosos, fabricados, absurdos e impuros, poniendo todos sus esfuerzos en hacer propaganda estratégica”.

Es una pena que los creadores de películas y programas hagan producciones tan insultantes mientras abandonan su integridad, dignidad y conciencia como artistas y están cegados por ganar dinero".

Como se sabe, Crash landing on you muestra a los ciudadanos norcoreanos (que aparecen en el dorama) como un grupo de personas amigables y entregadas a la amistad y familia, un rostro un tanto distinto que tiene el mundo, del país dirigido por Kim Jong Un.

La trama del Kdrama se ubica en la actualidad, cuando una joven surcoreana llega a Corea del Norte tras sobrevivir a un desastre de la naturaleza.

Cuando la protagonista llega a tierras extranjeras se cruza con un militar, quien lejos que sacar su arma y abatirla (según las radicales normas de Corea del Norte), le ofrece ayuda.

La producción de Crash landing on you estableció desde el primer episodio que todos los hechos mostrados son ficticios y aseguraron (antes de su estreno) que su propósito no era menospreciar a ningún país.

