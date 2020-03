El 6 de marzo, el portal coreano NAVER informó que la producción del dorama de jTBC, Itaewon Class, estaba en conversaciones para incluir en sus filas a la estrella de BTS, V.

“Estamos coordinando la participación de V en el OST de Itaewon Class", expresó un vocero.

Itaewon Clase, es un dorama protagonizado por Kim Da Mi y Park Seo Joon.

A inicios de febrero, Kim Taehyung reveló en una conversación —a través de la plataforma Weverse— con su fandom, ARMY, que era un ferviente seguidor del Kdrama, protagonizado por uno de sus mejores amigos, Park Seo Joon.

En aquella sesión, el visual de BTS expresó su deseo de participar en Itaewon Class, pero fue rechazado.

“Estuve a punto de hacerlo. Fuimos a apoyarlos mientras estaban filmando la escena de Halloween. Nos pusimos máscaras y le pedimos al director que nos filmara, pero Yongkyu-ssi (Seo Joon) dijo que podíamos causar problemas”, contó el cantante de 24 años.

Taehyung cuenta cómo se frustró el cameo de BTS en Itaewon Class

V y Park Seo Joon

De confirmarse la participación del idol K-pop (el portal HelloKpop asegura que esto ya se hizo), sería su regreso a un drama coreano después de tres años.

Su última colaboración fue en Hwarang: The Poet Warrior Youth, del 2017. Producción fue protagonizada por Park Seo Joon, Go Ah Ra y Park Hyung Sik, donde V actuó en el papel menor de Han Sung, además de cantar el tema It’s Definitely You, junto a su compañero de BTS, Jin.

El fandom de BTS, ha expresado en más de una ocasión su deseo de ver a su idol K-pop colaborar nuevamente con Park Seo Joon, quien se sabe es uno de sus mejores amigos y miembro del Wooga Squad (Escuadrón Wooga), un club de amigos fundando por V.