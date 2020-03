El cantante Ovan viene siendo acusado de fraude, luego de que su nueva canción ocupara el primer lugar en Genie poco después de su lanzamiento.

“How are you”, el tema musical en cuestión, fue liberado en Corea del Sur el 5 de marzo del 2020 a las 6 p. m. (hora local). Según el gráfico en tiempo real, su consumo había tenido un crecimiento exponencial en cuestión de horas, lo que trajo como consecuencia que al cierre del día tomara el primer lugar, desplazando a BTS, IU y Zico.

Gráfica de Genie del día 5 de marzo del 2020.

Según ha reportado Naver, debido a este logro frente a los artistas mencionados (que son considerados gigantes del K-pop por su popularidad y ventas numerosas), en redes sociales coreanas se han levantando acusaciones de sajaegi contra el cantante independiente.

¿Qué es sajaegi?

En Corea del Sur se acusa de sajaegi al artista que realiza fraude para ocupar los primeros lugares en las listas musicales, ya sea de manera personal o planificado por su empresa a través varios posibles escenarios, como la compra de sus propios álbumes físico o digitales, o el pago a otras empresas para que realicen estas acciones así como reproducciones masivas.

Ovan desplaza a BTS en la lista Genie.

¿Por qué acusan a Ovan de sajaegi?

BTS, IU y Zico son grandes representantes del K-pop y cada uno de sus lanzamientos significa un éxito rotundo. Así los demostraron a través de sus más recientes temas “ON”, “I give you my heart” y “Any song”, respectivamente, los cuales desde su liberación han arrasado en ventas digitales, físicas y en listados de tiempo real.

Debido a que Ovan es un cantante independiente que no ha resaltado en la industria en general, internautas coreanos han puesto en tela de juicio que su logro haya sido legal, circulando como una de sus presuntas pruebas una captura (correspondiente a la plataforma Melon) en la que un usuario señala: “Hay 0 oyentes, entonces, ¿por qué está marcando el # 9?”.

Captura en la que se señala que, pese a no tener oyentes en ese instante, Ovan se posiciona en el puesto 9 de Melon.

“How are you” de Ovan en YouTube

YouTube también es una plataforma en la que se puede apreciar la popularidad y el consumo de un tema.

Precisamente, el desempeño de “How are you” de Ovan, en la referida plataforma, también viene siendo usado para respaldar las acusaciones de sajaegi, ya que desde su lanzamiento cuenta un poco más de 100 000 vistas.

Aún así, se puede apreciar que muchas personas continúan llegando a este debido a las especulaciones de sajaegi y han comenzado a manifestar su respaldo al artista de 23 años.