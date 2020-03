El 5 de marzo, el portal asiático Sohu informó que el actor Yu Meng Long, conocido por su nombre artístico Alan Yu, resultó herido durante las grabaciones del C-Drama The Love Lasts Two Minds.

Esto habría ocurrido durante el rodaje de una escena de pelea con espadas junto a otro actor. Inesperadamente, su compañero hizo un movimiento brusco que terminó hiriendo en el ojo al protagonista.

Rápidamente, las fotografías de Alan Yu sentando en el suelo sangrando y siendo atendido por miembros de la producción se hicieron virales en la red social de Weibo, la más grande de China.

Alan You siendo socorrido por miembros de la producción del drama chino The Love Lasts Two Minds.

No obstante, Sohu señaló que la estrella masculina de 30 años no fue llevado al hospital, debido a que el lugar de filmación se encontraba en un área remota, por lo que se solicitó los servicios de una ambulancia, que demoró una hora en llegar.

Alan You resultó herido en el ojo izquierdo durante el rodaje The Love Lasts Two Minds.

Esta situación desató la protesta e indignación de los seguidores del ‘Meng Meng’ (uno de sus apelativos), quienes consideraron que la producción del drama chino no estaba preparada adecuadamente para actuar ante una emergencia médica.

Alan Yu envía mensaje

Tras la preocupación por la salud del actor de Unstoppable Youth, él envió un mensaje tranquilizador a sus seguidores a través de su cuenta oficial en Weibo.

“Les aseguró de que mis ojos nos sufrirán secuelas. El equipo me dio un tratamiento de emergencia y me llevó al hospital. Todos estaban muy preocupados y me cuidaron. Mi compañero en la serie estaba preocupado de que mi ojo quedará marcado […] Todos somos una familia y les pido que nos apoyen”, señaló Alan You, en su post del 6 de marzo.