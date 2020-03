El exitoso programa de competencia Queendom estaría cada vez más cerca de volver a las pantallas, esta vez con una versión masculina.

Así lo anunció el medio de noticias Naver, junto a la lista de los grupos K-pop que se encuentran en conversaciones para participar en el mencionado show musical de la cadena Mnet.

Queendom fue uno de los programas musicales más vistos desde su estreno.

Según el reporte, el 5 de marzo los representantes de Mnet anunciaron que la nueva versión Road to Kingdom comenzaría las grabaciones a partir de la tercera semana de marzo y sería una precuela para el show principal: Kingdom.

En Road to Kingdom, una gran variedad de grupos idol competirían entre ellos y lanzarían nuevas canciones en simultáneo mediante plataformas musicales. Al final, los mejores artistas tendrán la oportunidad de unirse a Kingdom, la contraparte de Queendom que está programada para la segunda mitad del año.

Los grupos competían semanalmente en el ranking realizando sorprendentes presentaciones.

“La primera grabación para ‘Road to Kingdom’ se llevará a cabo en marzo. Ya que el show requiere que los grupos se conozcan por primera vez en el rodaje inicial, no podemos revelar la alineación”, expresaron los representantes de Mnet.

Sin embargo, informaron que los posibles candidatos que se encuentran en conversaciones serían los grupos ONF, Golden Child, The Boyz, VERIVERY y TOO; quienes aún están en los primeros años de debut.

Golden Child aún se encuentra en conversaciones para competir en la segunda temporada del show.

Debido a que las alertas de coronavirus han ocasionado que muchos programas se tomen una pausa, aún no han podido establecer una fecha oficial de estreno, pero se espera que pronto puedan anunciar su regreso oficial.

PUEDES VER Chanyeol de EXO muestra cómo lavarse correctamente las manos para evitar el coronavirus

Grupos de Queendom

La primera temporada del programa tuvo la participación de legendarias estrellas femeninas, quienes compitieron por ser reconocidas como el grupo más poderoso de la actualidad. Las participantes elegidas fueron Oh My Girl, Park Bom (ex 2NE1), AOA, (G)I-DLE, MAMAMOO y Lovelyz.