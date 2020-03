Park Min Young: seis doramas protagonizados por actriz de When the weather is fine

La actriz Park Min Young ha regresado a los doramas a través de When the weather is fine del director Han Ji Seung.

Si bien la serie en conjunto se ha convertido en la nueva sensación de la jTBC, ya sea por la música, la trama y otros aspectos, es el rol protagónico de la famosa coreana de 34 años lo que viene siendo más comentado en línea.

A razón de esto, presentamos otros 7 doramas que causaron sensación, entre otras cosas, gracias a la actuación estelar de Park Min Young.

Sungkyunkwan scandal (2010)

Ambientada en la era Joseon, retrata la historia de una joven que toma la identidad de su hermano enfermo para ingresar a la prestigiosa Universidad de Sungkyunkwan, centro en donde solo estudian hombres debido a las restricciones de la época.

Park Min Young se hizo mundialmente gracias a este rol protagónico. Asimismo, compartió escena con el idol Yoochun de JYJ, Song Joong Ki y Yoo Ah In.

City Hunter (2011)

Uno de sus trabajados más alabados: su rol como la fuerte y atractiva guardaespaldas Kim Na Na, quien será compañera de Lee Young Sung (Lee Min Ho), un joven que buscará vengar la muerte de su padre .

Healer (2014)

Estrenado un look que marcó tendencia en 2014, Park Min Young interpretó a la reportera de un portal sensacionalista Chae Young Shin, quien se une a su colega Kim Moon Ho (Yoo Ji Tae) y al mensajero conocido como ‘Healer’ (Ji Chang Wook) para resolver un accidente ocurrido décadas atrás.

Seven day queen (2017)

Haciendo uso de su talento para el melodrama, Park Min Young da vida a un personaje histórico: la reina Dangyeong (Lady Shin), quien es expulsada de palacio luego de 7 días de haber ascendido al trono.

En el dorama se retrata su historia de amor con el Rey Joongjong (Yun Woo Jin).

What’s wrong with secretary Kim? (2018)

Park Min Young y Park Seo Joon se convierten en una de las parejas de doramas más aclamadas del 2018 con What’s wrong with secretary Kim?, comedia romántica centrada en una joven que, tras saldar su deuda familiar, renuncia al puesto de secretaria del narcisista vicepresidente de Unique Group, para quien ha trabajado durante los último nueve años.

Her private life (2019)

Su último dorama antes de embarcarse en el también llamado I’ll go to you when the weather is nice.

Comedia romántica que muestra la relación entre Sung Duk Mi, una mujer que lleva doble vida siendo curadora de arte y dueña de un fansite de una banda de idols, y su jefe, una exestrella de la pintura.

La serie ideal para los fans que también aman el K-pop.

¿Dónde ver los doramas de Park Min Young?

Los doramas protagonizados por Park Min Young se encuentran subidos completos y subtitulados al español en la plataforma Viki. Asimismo, algunos títulos como What’s wrong with secretary Kim? pueden ser vistos a través de Netflix.