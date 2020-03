El actor Gao Xian consigue trabajo en una fábrica de mascarillas para combatir el coronavirus

El 2 de marzo, el portal chino QQ informó que el actor Gao Xian, ingresó a trabajar como operario a una fábrica de mascarillas, contribuyendo así con la prevención del coronavirus (COVID-19).

Según el medio asiático, el artista chino recurrió a esta medida después de que se paralizaran las grabaciones de su nueva producción Glory of the Special Forces, en la que compartía roles con Yang Yang, Li Yi Tong, Jiang Lu Xia, Meng A Sai y Liu Shuo.

La elección de su nuevo centro de trabajo se debió a que este tipo de empresas aumento su requerimiento de mano de obra para satisfacer la demanda de mascarillas ante la expansión del llamado coronavirus de Wuhan.

Xian Gao junto a otras 10 personas habrían ingresado a trabajar en el turno nocturno, de 21:00 p.m. a 5:00 a.m., debiendo producir por noche 42 000 máscaras.

Gao Xin dijo que tenía que elaborar 42 000 mil máscaras por turno.

A través de su cuenta oficial en Weibo, el actor chino compartió fotografías de su trabajo además de decir que se sintió orgulloso de haber aprendido todos los pasos para fabricar las mascarillas.

El actor chino Gao Xin compartió en su cuenta de Weibo fotografías con sus compañeros en la fábrica de mascarillas.

¿Quién es Xian Gao?

Gao Hong Xian es un actor nacido el 11 de diciembre de 1976. Cuenta con una prolífica carrera como actor de dramas chinos o C-Dramas, habiendo participado en 25 producciones, siendo la última la serie familiar All is Well (2019), también conocida como Dou Ting Hao o Everything is Alright.

Con menor suerte en el mundo del cine, trabajó en 5 largometrajes, la última en 2015 con el thriller de acción y suspenso Ulterior Motive, junto a la actriz Qin Lan.