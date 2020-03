Kim Sejeong, la popular integrante del grupo K-pop Gugudan, reveló la esperada fecha del lanzamiento de su primer mini álbum solista titulado Plant.

Este sería el regreso de la cantante a los escenarios frente a la larga pausa de la agrupación, la cual no ha vuelto a promocionar desde su comeback con Act. 5 – New Action en noviembre del 2018.

Kim Sejeong de gugudan publicó el primer póster promocional de su mini álbum solista "Plant".

Sejeong anunció que el estreno de su nuevo proyecto estaría planeado para el próximo 17 de marzo, a las 6 p.m. KST, y exhibió el primer póster promocional del mini álbum.

La artista fue descubierta durante su participación en el programa de competencia Produce 101 en el 2016, donde gracias a su talento logró ocupar el segundo lugar del ranking final y pudo debutar con I.O.I.

El grupo femenino fue un éxito total tanto en Corea como en el extranjero, pero tuvo de separarse debido a las condiciones del show. Sin embargo, Sejeong ya se había ganado un puesto en la industria musical, llevándola a la fama meses después en Gugudan.

Además de su lugar como vocalista de la banda, la idol ha incursionado como actriz en doramas como “Let Me Hear Your Song” (2019) y “School 2017” (2017); y ha llegado a interpretar los OST de populares Kdramas como “All of My Days” para Crash Landing on You (2019).

Sejeong apoya a Weki Meki

Tras la disolución de I.O.I, las compañeras de Sejeong, Yoo Jung y Do Yeon, debutaron en la agrupación Weki Meki.

En apoyo al nuevo comeback del grupo, la cantante realizó un desafío con la canción principal DAZZLE DAZZLE, aunque falló en el intento.

Pese a ello, Yoojung agradeció el gesto y escribió: “Lo hiciste mejor que Suyeon (integrante de Weki Meki). Realmente lo hiciste mejor que yo”.