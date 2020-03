Kim Sejeong de Gugudan revela la fecha del lanzamiento de su primer álbum como solista [VIDEOS]

Kim Sejeong, la popular integrante del grupo K-pop Gugudan, reveló la esperada fecha del lanzamiento de su primer mini álbum solista titulado Plant.

Este sería el regreso de la cantante a los escenarios frente a la larga pausa de la agrupación, la cual no ha vuelto a promocionar desde su comeback con Act. 5 – New Action en noviembre del 2018.

Kim Sejeong de gugudan

Sejeong anunció que el estreno de su nuevo proyecto estaría planeado para el próximo 17 de marzo, a las 6 p.m. KST, y exhibió el primer póster promocional del mini álbum.

La artista fue descubierta durante su participación en el programa de competencia Produce 101 en el 2016, donde gracias a su talento logró ocupar el segundo lugar del ranking final y pudo debutar con I.O.I.

El grupo femenino fue un éxito total tanto en Corea como en el extranjero, pero tuvo de separarse debido a las condiciones del show. Sin embargo, Sejeong ya se había ganado un puesto en la industria musical, llevándola a la fama meses después en Gugudan.

Además de su lugar como vocalista de la banda, la idol ha incursionado como actriz en doramas como “Let Me Hear Your Song” (2019) y “School 2017” (2017); y ha llegado a interpretar los OST de populares Kdramas como “All of My Days” para Crash Landing on You (2019).

Sejeong apoya a Weki Meki

Tras la disolución de I.O.I, las compañeras de Sejeong, Yoo Jung y Do Yeon, debutaron en la agrupación Weki Meki.

En apoyo al nuevo comeback del grupo, la cantante realizó un desafío con la canción principal DAZZLE DAZZLE, aunque falló en el intento.

Pese a ello, Yoojung agradeció el gesto y escribió: “Lo hiciste mejor que Suyeon (integrante de Weki Meki). Realmente lo hiciste mejor que yo”.