Chungha desmiente rumores que acusan a sus mánagers de contraer coronavirus [VIDEO]

Kim Chungha salió en defensa de sus mánagers luego de que se esparcieran rumores que los acusaban de haber contraído el virus covid-19.

Mediante una transmisión por VLive el 3 de marzo KST, la exitosa solista K-pop aclaró los detalles sobre el estado de salud de los miembros de su staff y denunció los reportes que brindan información incierta.

PUEDES VER Dos integrantes del staff personal de ChungHa contrajeron coronavirus, confirma la agencia

“¿No hubo un reporte que señaló que dos de los miembros del personal de mi agencia dieron positivo a las pruebas? Incluso antes de que estuvieran a salvo en aislamiento. De hecho, ha pasado bastante tiempo. No es una exageración decir que se aislaron tan pronto como regresamos a Corea. Tal como lo indicaron otros informes, el resto del personal dio negativo al virus”, comenzó.

Como reveló su agencia días atrás, dos miembros del cast habían sido diagnosticados como víctimas del virus tras ser evaluados tras su regreso del extranjero.

Sin embargo, a pesar de la declaración oficial de la compañía, se filtraron múltiples comentarios que señalaban que sus mánagers habían sido parte de los contagiados, lo cual fue negado por la intérprete.

Kim Chungha sobre coronavirus

“Un reporte afirmó que se había confirmado que mi manager estaba incluido entre esos dos miembros del staff que fueron afectados. El reporte es falso. Todos mis managers dieron negativo para el COVID-19. Mis tres managers gozan de buena salud”, declaró.

Por otro lado, al hablar sobre su estado de salud, la cantante pidió a sus fans que no se preocuparan por ella, ya que está tomando medidas de prevención por su cuenta.

“Incluso me estoy quedando en mi cuarto todo el día. Por supuesto, hay miembros del personal que se preocupan por mí, pero no hay motivos para alarmarse a causa de los miembros afectados. No hay nada de qué preocuparse, por favor no se preocupen”, concluyó.

PUEDES VER Tzuyu de TWICE es atacada por donar a las víctimas de coronavirus [FOTOS]

La última semana de febrero, todo el equipo, incluyendo a la cantante, fueron evaluados a su regreso de Italia, donde cumplieron con su agenda durante el Milan Fashion Week. El 1 de marzo, MNH Entertainment, la compañía de Chungha, reveló los dos casos de contagio de coronavirus.