BTS: Jin recibe carta de agradecimiento por trasplante de corazón a una niña [FOTOS]

ARMY ha quedado conmovido por la carta de agradecimiento de una pequeña niña que sufría del corazón, quien pudo someterse a una cirugía de trasplante gracias a los esfuerzos del fandom junto a Jin.

La estrella de BTS fue el rostro de la campaña que patrocinó el procedimiento y pudo salvarle la vida a la joven, ya que no contaba con los recursos necesarios para su recuperación.

Jin de BTS

Según el reporte de One True 256, la niña recibió el corazón del donante y fue intervenida quirúrgicamente sin costo alguno, por el financiamiento de la Fundación Korean Heart.

Todo esto fue gracias a Jin y ARMY, quienes lograron ser los primeros en las votaciones de Ideal Celebrity World Cup y pudieron patrocinar la cirugía.

Luego de su exitosa recuperación, la pequeña decidió entregar a la organización una carta hecha a mano donde le daba las gracias al idol por darle el apoyo que necesitaba.

Carta de agradecimiento de niña a Jin

“Querido patrocinador. De un momento a otro me enfermé y fui programada para una cirugía, lo que me preocupó mucho. No somos una familia acomodada y mis padres no sabían qué hacer. Afortunadamente, pude ser patrocinada por la Fundación Korean Heart con la ayuda de un trabajador social que estaba cuidándome. No me tomé la cirugía seriamente.

Jin de BTS

El 16 de enero, mi doctor me dijo que mi recuperación podía retrasarse porque sangré mucho y tomó mucho tiempo para detener el sangrado durante la cirugía. Me ejercité para recuperarme lo antes posible, pero era muy difícil respirar.

Llegó el día en el que se supone que saldría del hospital, pero continuaba teniendo fiebre y vómitos. Lloré porque tenía miedo de tener que quedarme ahí por más tiempo”.

Felizmente, mi doctor me dio de alta y pude ir a casa el día del Año Nuevo Lunar. Tuve fiebre incluso en mi casa, pero lo aguanté porque no quería ir al doctor. Me ejercité mucho y no me salté ninguna dosis de medicamento.

Jin de BTS

Ahora voy regularmente a ver al doctor, nunca me olvido de tomar mi medicina y me ejercito duro para recuperarme por completo. Es todo gracias a ustedes que pude recuperar mi salud. Realmente lo aprecio. Prometo que estaré mucho más saludable la próxima vez que sepan de mí. Gracias. Mi madre me ayudó a escribir esta carta porque no soy buena escribiendo. Espero que entiendan".

Tras revelar la conmovedora carta, los representantes de la fundación resaltaron los esfuerzos de Jin y confirmaron el estado de salud de la niña, quien se encuentra saludable a tan solo dos meses desde la intervención.

“Para Srta. L (15), la cirugía de doble arco aórtico fue totalmente financiada bajo el nombre de Jin de BTS. El doble arco aórtico es un desorden congénito. Es una enfermedad rara en la cual una anormalidad en la arteria del corazón comprime constantemente la tráquea y el esófago, interfiriendo con las actividades de la vida diaria”.

“‘L’, quien fue diagnosticada con la enfermedad tardíamente, fue intervenida exitosamente en enero del 2020 y se encuentra recuperándose”, concluyeron.