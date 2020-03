Fanáticos de SEVENTEEN han demostrado su indignación por el lanzamiento de una canción contra los miembros del grupo K-pop.

Pese a que el nuevo título I hate you SEVENTEEN está destinado a tener un sentido humorístico, el mensaje principal detrás de la letra sería lo que ha ofendido a los Carats (fandom de la agrupación).

El grupo Ship Jansen lanzó la canción "I Hate You SEVENTEEN" el 2 de marzo KST.

El 2 de marzo, Ship Jansen, descrito como un grupo idol cómico proveniente de Hongdae, lanzó el hit en las plataformas musicales coreanas e inmediatamente fue recibido por comentarios negativos.

Al principio, la letra de I hate you SEVENTEEN (Odio a SEVENTEEN) explica el porqué de su sentir de una forma que intenta ser graciosa.

“Mi joven sobrina, quien alguna vez dijo que amaba más a su tío, se enamoró de SEVENTEEN. Ella solía decir que quiere casarse con un hombre como yo, pero ahora me usa por dinero”, se oye en las primeras estrofas.

La letra explicaría de forma explícita el porqué del 'odio' al grupo.

Sin embargo, el tono de la composición se volvería más agresivo al llegar al coro, revelando explícitamente la intención de sus creadores.

“Te odio SEVENTEEN. Te odio, realmente los odio a todos. Encuentro raro que solo sean 13. Te odio SEVENTEEN. Te odio, realmente los odio a todos”.

Según los detalles del álbum, la canción fue descrita como “inútilmente de alta calidad y descaradamente divertida”, pero la broma no fue tomada de buena manera por los seguidores de la banda.

Al tratar de escribir el nombre del grupo en las plataformas musicales coreanas, las recomendaciones eran sobre la canción.

“Tan pronto como escribo “SE-“ en Melon, ‘I hate you SEVENTEEN’ es la primera sugerencia. Estoy horrorizado”.

“Soy un Carat y estoy enojado. Si fuera divertido de alguna manera, lo habría pasado por alto, pero esto es demasiado ofensivo y estoy fastidiado. Podría haberse concentrado en hablar de su sobrina fanática, pero cruzó la línea cuando habló de los idols”, expresaron algunos fans.

La molestia fue tal, que incluso seguidores de otros grupos se unieron en contra de la canción, poniéndose en el lugar de los Carats.

Los fanáticos expresaron su indignación por la canción de odio al grupo.

“Ni siquiera soy fanático de SEVENTEEN, pero esto es ofensivo. Me enojaría si esto le sucediera al grupo que sigo”, “Si la letra fuera divertida, esto habría funcionado. Pero esto no es humorístico, esto es grosero. No puedo imaginar cómo los fanáticos de SEVENTEEN deben sentirse al respecto", escribieron en la plataforma de noticias TheQoo.