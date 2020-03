BTS sigue rompiendo récords con su nuevo álbum Map of the Soul 7 (MOTS7), esta vez en relación a los temas individuales de sus integrantes Jin y Taehyung (V).

Los actos que estos dos idols K-pop interpretaron, registraron este lunes 2 de marzo la mayor cantidad de números 1 en iTunes de todo el mundo.

El primero en llegar a este récord en MOTS7 fue Moon, la canción del mayor de los Bangtan Boys Kin Seokjin.

Logro de "Moon", tema individual de Jin para el lado B de MOTS7.

Escrita y producida por Jin, Moon es una metáfora a la relación entre BTS y ARMY, representados por los protagonistas del tema: la luna y la tierra, respectivamente.

Con anterioridad, sus temas individuales AWAKE y Epiphany pudieron posicionarse en el Top 10 de iTunes en países como Filipinas.

Por su parte, el mismo 2 de marzo Inner Child de Kim Taehyung se convirtió en el segundo hit del lado B de Map of the Soul 7 en alcanzar diez veces el primer lugar en iTunes a nivel mundial.

La diferencia de los logros entre los dos integrantes es que la canción del conocido artísticamente como V lorgó entrar a iTunes de países de 4 continentes diferentes.

V: récord logrado por "Inner Child", tema de MOTS7.

Otro logro personal de Tehyung con su tema Inner Child: figurar junto a PSY y su compañero de grupo J-Hope como los únicos artistas coreanos en entrar al Top 5 de iTunes para Reino Unido.

Asimismo, alcanzó más de 10 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.