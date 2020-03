El 1 de marzo, el nombre del actor y estrella C-Pop Xiao Zhan inundó Twitter después de una mediática campaña en su contra que se orquestó tras el cierre de la página web The Archive of Our Own (AO3) por el gobierno de China.

AO3, en una plataforma de fanfics y literatura homoerótica, cuyos relatos de “boys’ love” son creados por y para mujeres.

PUEDES VER Lisa de BLACKPINK y el actor chino Xiao Zhan ganan título de los más bellos de Asia

El site contaba con 14 000 historias de amor entre los actores Xiao Zhan y Wang Yibo, protagonistas del drama chino (C-Drama) The Untamed, del 2019.

Según el portal CaixinGlobal, desde hace semanas en Weibo (la red social más grande de China) se venía reportando que en AO3 se había publicado una historia con contenido pornográfico sobre Xiao Zhan.

El drama chino de acción y fantasía The Untamed (2019) es protagonizado por Xiao Zhan y Wang Yi Bo.

El fanfic en cuestión sería Falling y retrataría al vocalista del grupo C-Pop X-NINE como un trabajador sexual y a Wang Yibo como un estudiante de secundaria.

Desde el sábado 29 de febrero, el acceso a The Archive of Our Own fue bloqueado y se calificó al caso como una nueva censura del gobierno chino por contenido obsceno, una situación que ya se había visto antes con el encarcelamiento en 2019, del escritor de ficción homosexual Tang Xin (seudónimo).

PUEDES VER Actriz china se niega a abandonar la alfombra roja y se queda posando una hora [VIDEO]

El fandom de Xiao Zhan sale en su defensa

Ante el cierre de AO3, la comunidad de 36 000 fandoms del site orquestó una campaña de boicot a gran escala contra el actor, por la denuncia que habrían realizado sus seguidores exigiendo que se eliminen las historias sobre él.

El complot contra Xiao Zhan consistió en dejar malas reseñas de sus últimos dramas y películas, como The Untamed (QQLive, 2019) y Jade Dynasty (2019), esto provocó que su reputación como marca descendiera dramáticamente.

Rápidamente, los seguidores de Xiao Zhan pusieron en marcha el hashtag #WeLoveYouXiaoZhan para mostrar su apoyo, logrando que la etiqueta sea trending topic a nivel mundial, superando incluso a la etiqueta #2YearsIntoHopeWorld de la estrella K-pop J-Hope, rapero de BTS, y que fue promovida intensamente por su fandom ARMY.

El 1 de marzo el hashtag en apoyo a Xiao Zhan se convirtió en trending topic en 13 países a nivel mundial.

PUEDES VER La actriz Lee Sang Ah revela que fue obligada a grabar desnuda a los 14 años [VIDEO]

Xiao Zhan pide disculpas

A pesar de su esfuerzo y ante la repercusión alcanzada, el fandom oficial de Xiao Zhan en Weibo publicó el domingo 1 de marzo una disculpa por los ‘comentarios excesivos de algunos fanáticos’.

El fandom Xiao Zhan publicó esta declaración en su cuenta de Weibo. 1 de marzo del 2020 [Captura con la traducción al español]

Lo propio hizo el estudio de Xiao Zhan disculpándose por la controversia generada y la utilización de recursos públicos – sociales.