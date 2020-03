I’ll Go To You When The Weather Is Nice, el nuevo dorama de Park Min Young. Se estrenó el 24 de febrero KST y rápidamente se ha convertido en una sensación.

Centrándose en la historia de dos compañeros de la escuela secundaria que después de muchos años se vuelven a encontrar, este Kdrama romántico de la jTBC, basada en una popular novela de Lee Do Woo, se ha configurado a partir de un conjunto de elementos que han llamado la atención de los fans durante su primera semana de lanzamiento.

Seo Kang Joon y Park Min Young en I’ll Go to You When the Weather Is Nice.

A continuación, un resumen de lo mejor que dejó el capítulo de estreno de I’ll Go To You When The Weather Is Nice.

1. La trama y la temporada en Corea del Sur

En Corea del Sur es invierno y un dorama romántico y maduro como I’ll Go To You When The Weather Is Nice ha sintonizado con el sentir de los televidentes de ese país.

La serie cuenta la historia de Hae Won, una violinista que regresa a su pueblo para alejarse de las malas experiencias que tuvo en Seúl. Una vez de vuelta en el lugar de su infancia, comenzará a trabajar en una librería administrada por Eun Seop, un asocial antiguo compañero de secundaria que ha estado enamorado de ella desde que la conoció.

2. El protagónico de Park Min Young

Considerada una de las mejores actrices del medio, Park Min Young se aleja de la caracterización promedio con las que ha ganado miles de fans y presenta uno más serio y melodramático, acorde con la historia de I’ll Go To You When The Weather Is Nice.

Park Min Young como Mok Hae Won de I’ll Go to You When the Weather Is Nice.

3. El talento y visual de Seo Kang Joon

Aunque es más joven que Park Min Young por 7 años, Seo Kang Joon sorprende con su interpretación de Eun Seob, el eterno enamorado de Hae Won que ahora pasará a ser su jefe.

Asimismo, vuelve a ser la sensación gracias a su poderoso visual, el mismo que le ha permitido posicionarse como la celebridad que es la más grande fuente de inspiración de los hombres coreanos que recurren al cirujano plástico para mejorar su aspecto físico.

Seo Kang Joon: actor, cantante y modelo coreano de 26 años.

4. El joven actor Lee Jae Wook

Más joven incluso que Seo Kang Joon y con tan solo tres anteriores doramas en su haber, el actor Lee Jae Wook de Extraordinary You se ha convertido en “el sol” de los fans de los gracias a su fresca personalidad y a sus personajes.

Lee Jae Wook es un actor coreano de 21 años.

5. El OST a cargo de Kwak Jin Eon

El primer OST de I’ll Go To You When The Weather Is Nice ha sido interpretado por Kwak Jin Eon.

La voz de este cantante independiente que cada vez gana más apoyo de los oyentes, ha sido la idónea para trasmitir el sentimiento de melancolía propia de esta historia.