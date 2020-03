Integrante de Rania causa revuelo por apoyar la disolución del grupo K-pop [FOTOS]

Rania es uno de los grupos más polémicos del K-pop, debido a su constante cambio de miembros y el controversial trato de la agencia hacia las artistas.

Estas condiciones han provocado la indignación de los fans a lo largo de los años, pero esta vez sería una de las integrantes quien ha demostrado su apoyo a la disolución definitiva de la agrupación.

Larissa de Rania

Se trataría de Larissa, una de las nuevas estrellas de Rania, que fue incorporada en agosto del 2019 y tomó el lugar de la menor de cuatro cantantes.

La polémica comenzó cuando los fanáticos descubrieron que la artista había interactuado con una publicación en Instagram que pedía que el grupo ‘muera’.

El mensaje habría sido escrito por una base de fans de Rania en Italia, donde criticaban a la agencia por su mal manejo de la agrupación y sus constantes errores.

Larissa de Rania

“¡Dejen que Rania muera en paz! ¡Son unos incompetentes! No saben cómo manejar a sus artistas, no son profesionales. Si continúan así seguirán fallando (como siempre). Los pocos fanáticos que se han quedado están cansados de su actitud, ¡el nombre Rania ya no trae buena fama o publicidad! Por favor, creen un nuevo grupo como comienzo y no cometan los mismos errores otra vez”, se leía en la publicación.

Además, agregaron el hashtag #LetRaniaDie (dejen morir a Rania) como parte de su protesta.

Larissa de Rania

Frente a esto, Larissa no dudó en darle ‘me gusta’ a ambos mensajes, lo que fue tomado como confirmación de su deseo por que el grupo llegue a su fin.

Con el paso de los años, la agrupación ha dejado atrás un total de 15 jóvenes cantantes, quedándose en la actualidad con tan solo 4 estrellas: Young Heun (ex miembro de Stellar), Hye Me, Seung Hyun y Larissa; aunque esta última no ha participado en ninguna producción musical bajo el nombre del grupo desde su ingreso.