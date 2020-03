¡Todos los comebacks K-pop para marzo del 2020! Las estrellas del género musical que está dominando el mundo han elegido este mes para hacer sus próximos lanzamientos.

El ‘Grupo de chicas Rookie del 2019′ ITZY, la banda global NCT 127, Taemin y Suho regresan con novedades musicales que prometen convertirse en nuevos hits, mientras que nuevos artistas tratarán de abrirse paso en la industria

A continuación, las fechas y detalles sobre los regresos y algunos debuts K-pop para este mes:

Comebacks 1 y 2 de marzo

El primer día de este mes Neun y Jinsol de APRIL sacaron el tema “Matter of Time”. Al día siguiente, Sungjae de BTOB lanzó su primer álbum solista YOOK O’CLOCK, con el tema principal “Come with the Wind”.

Comeback 4 y 5 de marzo

El 4 de marzo, y después de casi dos años, Jonh Park regresa con su tema digital “You’re Like March”, mientras que VIINI lanzará su álbum sencillo Moon & Butterfly.

Por su parte, Yezi regresa el 5 de marzo con su single digital “Home”.

Comeback 6 de marzo: NCT 127

La subunidad de NTC hará su comeback como equipo completo el 6 de marzo con el lanzamiento de su álbum Neo Zone y su tema principal “Kick It”.

Ese mismo día la solista Alexa hace su primer comeback con “Do Or Die”.

Comebacks 9 de marzo: ITZY vs VICTON

ITZY y VICTON programaron su regreso para el 6 de marzo con el lanzamiento de los mini álbumes IT’z Me y Continuous, respectivamente.

18 de marzo: debut de TOO

TOO, grupo que se formó en el programa de supervivencia TO BE WORLD KLASS debuta con su mini álbum Ten Oriented Orchestra.

Comeback 24 de marzo

La dupla H&D (Lee Han Gyul y Nam Do Hyon) alista su primer mini álbum luego de culminar sus promociones de “Toward Tomorrow”.

Más regresos

Próximamente se confirmarán las fechas en las que Taemin de SHINee, Suho de EXO y WINNER harán sus esperados regresos al escenario musical.