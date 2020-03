Las agencias de representación de las actrices coreanas Han Ye Seul y Park Min Young emitieron un comunicado en respuesta a la preocupación por un posible contagio de coronavirus (SARS-CoV-2​ u nCoV) tras su viaje a Milán, Italia.

Esto a razón de que se confirmara que dos miembros del staff de la cantante K-pop ChungHa resultaron positivos a COVID-19 a su regreso del Milan Fashion Week, evento en el que también asistieron las mencionadas actrices.

En ese contexto, el portal coreano NAVER hizo una recopilación de las solicitudes de preocupados internautas, pidiendo principalmente que Song Hye Kyo, IU, Han Ye Seul y Park Min Young se sometan a una cuarentena preventiva.

Song Hye Kyo, IU y Park Min estuvieron en la Semana de la Moda de Milán, Italia, tercer país con el mayor brote de coronavirus.

En una rápida respuesta, un vocero de Partners Park, agencia que representa a Han Ye Seul, confirmó a YTN Star que la actriz gozaba de buena salud.

“Han Ye Seul estuvo en la Semana de la Moda de Milán del 19 al 24 de febrero. Antes del peligro de nCoV, mantuvimos un control de salud con Han Ye Seul, así como con todo el equipo con ella a Italia. Actualmente, Ye Seul y el personal no tienen fiebre ni ningún síntoma inusual”.

Han Ye Seul durante el desfile de Fendi en el Milan Fashion Week 2020.

De igual forma, la agencia de Park Min Young, Namoo Actors, informó a través del medio OSEN que la exnovia de Lee Min Ho no estuvo ni remotamente expuesta a una posible infección.

"Park Min Young no tenía ningún vuelo, hotel, ruta o personal que se superpusiera con los casos confirmados. “Actualmente no hay síntomas. Nos contactamos con un centro de salud como acción preventiva, pero ella no es objeto de pruebas o de autoaislamiento. Sin embargo, nos aconsejaron estar atentos a cualquier desarrollo”.